國安會專案小組簡報香港情勢　蔡英文提出4點指示

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對目前香港情勢變化，總統蔡英文2日下午前往國安會聽取專案小組簡報，了解最新情勢，以及政府相關部門的掌握與因應準備。隨後她也提出四點指示。

首先，蔡英文表示，中華民國台灣堅定支持香港的民主和自由，也希望香港社會能盡速恢復穩定，但這幾天讓人極為憂心的情勢發展，已經引發國際社會的高度關注。

蔡英文強調，嚴正呼籲北京當局，應該信守對香港高度自治的承諾，切勿以台灣、其他國家對香港民眾的關心，作為指控外力介入的藉口；同時也要呼籲港府，避免過度執法與暴力，以積極的對話化解與人民之間的對立，讓衝突能夠和平理性化解。

其次，蔡英文表示，政府支持香港人民爭取民主和自由，在處理台港交流及港人來台等相關事務時，也都依法處理。一如國際社會，必要時基於人道考量，對於在台港人，也會提供必要的協助，不會坐視。

再者，在來台就學的港生方面，蔡英文要求陸委會、教育部全力協助，讓學生能安心學業。同時，她也呼籲港府，理解香港年輕人關心香港前途、追求民主自由的初心，秉持人權法治的原則處理相關個案，讓學生們能繼續在台灣的學業。

最後蔡英文表示，目前香港情勢已進入關鍵階段，國安及行政部門應緊盯香港的動態變化，並評估可能的衝擊影響，作好各項應變準備工作，尤其應注意金融經濟產業的變化，協助台商及我國在港民眾因應可能的變局。