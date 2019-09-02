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凌晨3點爽玩手機...床下傳「叮咚」聲！獨居女跳起一掀「與持刀男對看」

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▲浙江杭州市一名何小姐在床上滑手機，小偷卻藏在床下，被手機簡訊聲洩漏了行蹤。（圖／翻攝自都市快報，下同）

▲浙江杭州市一名何小姐在床上滑手機，小偷卻藏在床下，被手機簡訊聲洩漏了行蹤。（圖／翻攝自都市快報，下同）

記者劉亭／綜合報導

獨居家中突然有陌生人，簡直是恐怖片情節。浙江省一名何小姐（化名）獨居，8月31日凌晨3點在家中滑手機時，床底下突然傳出「叮咚」的簡訊聲，往床底檢查卻赫然發現，一名男子正與她對看，嚇得趕緊報警。

根據《都市快報》報導，杭州市餘杭區的何小姐上完夜班回家後，發現獨居的防盜窗被打開了，但因為那扇窗本來就沒有上鎖，因此沒有多想，就順手關上窗戶、拉上窗簾，但進房間後又發現，化妝台上的東西有被翻動過，床頭櫃錢包裡的100元人民幣（約450元新台幣）現金也不見了。

▲浙江杭州市一名何小姐在床上滑手機，小偷卻藏在床下，被手機簡訊聲洩漏了行蹤。（圖／翻攝自都市快報，下同）

但因為剛下班又累又困，何小姐心想小偷應該走了，也沒丟掉什麼值錢的東西，就準備先休息，等到天亮再報警，之後她就坐在床上玩手機，等浴室熱水器燒水準備洗澡，但20分鐘過後，床底突然發出「叮咚」一聲。

何小姐當下被嚇到跳起來，掀起床單往床下看過去，沒想到床下趴著一名陌生男子，也正在看著她，兩人四目相對之後，何小姐尖叫著一下衝到門口。床下男子見狀也從床底爬出來，他戴著口罩，手上拿著一把刀說「我不殺人，把門打開，放我走」。何小姐開門之後，男子迅速跑走。

▲浙江杭州市一名何小姐在床上滑手機，小偷卻藏在床下，被手機簡訊聲洩漏了行蹤。（圖／翻攝自都市快報，下同）

何小姐之後不敢回房間，在房東的陪同之下向五常派出所報警，值班民警趕到現場檢查時，床底下又傳出了「叮咚」聲響，之後在床下的箱子和書堆中間找到一支手機，打開後發現手機不但沒有密碼，裡面還有一些自拍照。

由於鈴聲和先前聽到的一樣，警方很快鎖定了手機的主人是26歲的魯姓男子，和何小姐租在同一社區內，但他不在家中，本以為他逃跑了，但卻在嫌疑犯手機中收到簡訊表示，手機遺失了，主人正在尋找，撿到請聯繫派出所民警。

▲浙江杭州市一名何小姐在床上滑手機，小偷卻藏在床下，被手機簡訊聲洩漏了行蹤。（圖／翻攝自都市快報，下同）

原來，魯男凌晨4點多到令一間派出所表示，手機不見了請警察協助尋找，之後在9月1日上午10時許在警員陪同下，自行到五常派出所「認領手機」。民警隨即進行抓捕，魯男原本不承認犯行，但經過半小時還是認了。

魯男表示，多年前從老家到杭州打工，這一兩個月開始做外賣員，但要早起摸黑跑來跑去，覺得太辛苦了，因此接得單不多，賺的也少，交房租的時間快到了才起了歪心，想起何小姐家中窗戶沒上鎖，提前買了口罩、刀和膠帶等犯案工具。

▲浙江杭州市一名何小姐在床上滑手機，小偷卻藏在床下，被手機簡訊聲洩漏了行蹤。（圖／翻攝自都市快報，下同）

他是在凌晨2點多翻牆進入房間的，沒找到什麼值錢的東西，準備離開離，何小姐就回來了，「本來我想趁她睡著了再偷偷溜走的，但是當時太著急，手機忘記靜音了」，結果被一條廣告簡訊暴露行蹤。

回到租屋處時魯男才發現自己的手機不見了，雖然本身不值錢，但他擔心警察找到手機之後，查看資料會發現他的身分，魯男自作聰明想撇清關係，因此前往留下派出所報警，要是警察找上門，就可以說手機已經被別人撿走。目前魯男已被刑事拘留，案件進一步偵辦中。

▲浙江杭州市一名何小姐在床上滑手機，小偷卻藏在床下，被手機簡訊聲洩漏了行蹤。（圖／翻攝自都市快報，下同）

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