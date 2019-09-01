直擊驚悚墜樓現場！男撿露台手機4F落地　勾電纜撞引擎蓋奇蹟生還

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子為了撿拾掉在露台上的手機，不小心失足從四樓墜落，撞壞停在一樓的汽車，更勾斷電線造成民宅停電，警消獲報到場救援，將他送醫急救，所幸無生命危險；這起事件還有民眾誤認為是竊賊侵入民宅失足墜樓，還將影片貼在臉書，警方表示事發至今近半年，遭毀損的車主並未提毀損告訴。

▲板橋區陳男為了撿手機，不慎自4樓墜落，撞壞一樓汽車，民眾誤認是小偷行竊 。（圖／陳以昇翻攝，下同）

▼民眾誤認是小偷行竊，貼網路社團。（圖／陳以昇翻攝）

今年3月間，住在新北市板橋區的陳姓男子，因使用手機不小心掉到4樓露台，為了撿回手機，鋌而走險攀爬撿拾，卻不慎失足墜樓，撞壞停在一樓的休旅車引擎蓋及擋風玻璃，墜落時更勾斷電線造成旁邊用戶停電。

警消獲報到場將他緊急送醫急救，所幸並沒有生命危險；事發後，有民眾將監視器影片貼在臉書不公開社團「我是土城人，我愛土城區」，誤以為是竊賊侵入民宅失風墜樓，「天雨路滑小偷失手 從四樓墜落 還好勾到電線 砸到朋友車引擎蓋上 保住一命...（第一台車後住家燈是亮著..小偷墜落後停電！）」

警方表示，這起意外事件並非貼文所言，完全是民眾撿拾過程不慎墜落，案發至今近半年，遭毀損的車主也未提出告訴，後續將針對貼文者做調查釐清動機。