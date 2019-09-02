沙漠上的笑聲！ 　台灣美語老師為敘利亞難民孩童帶來歡笑

圖、文／慈濟基金會 林佳予

位於敘利亞與約旦交界的邊境，敘利亞難民遙望著不到7公里遠、卻無法回去的家園，咫尺天涯；沙漠上的帳篷區，1百多人沒想到這一逃就是7、8年。沒有童年的孩子，抱著弟弟妹妹來看診，原來，必須提早獨立的他們10歲已算成年。

一趟約旦行，讓張籍尹深刻體會：「我們是如此幸福」。

慈濟日前在約旦舉辦大型義診，義診現場一早就擠滿前來看診的人們，他們或是難民、或是遊牧民族，或是非洲奴隸後裔，這些顛沛流離者在異國的生活困難、就醫機會少，能有非營利組織前來義診，莫不把握機會，但也憂心人多會讓自己無法獲得就醫，心情難免焦躁。

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義診等候現場，一群年輕慈濟志工帶動阿拉伯文版的〈愛與關懷〉、〈普天三無〉、〈一家人〉，陪著小孩摺紙、拼圖，為原本吵雜的現場注入穩定的力量。其中一位年輕人張籍尹，在大學時就是慈青，經常陪伴小孩，甚至參加慈濟921震災安心計畫，前往南投921希望工程學校陪伴小學生，給予歡笑、同時也注入生命教育。

此次參加約旦慈濟義診團之行，張籍尹在與孩子們互動中，看到他們不知道拼圖怎麼拼、不知道積木怎麼玩。在台灣3歲幼兒就會玩的簡單玩具，眼前8、9歲的孩子們卻像沒看過一樣，完全沒有概念。

▼張籍尹日前參加慈濟約旦義診團，感受到：「我們是如此幸福」。

▼義診等候現場，一群年輕慈濟志工陪著小孩摺紙、拼圖，為原本吵雜的現場注入穩定的力量。

某一天在死海南部為非洲奴隸後裔義診，烈日當空的溫度來到42度，求診的孩子比例多、卻沒看到他們的父母陪同！原來在這裡，10歲就算成年了，不再由大人陪同來看診，甚至許多孩子們還抱著更小的娃娃們來看診。

平時教美語的張籍尹分享：「我們和一群孩子們圍成圈坐在陰影處互動，我比手畫腳教這些孩子們一些簡單英文單字，他們學得好快，眼、耳、鼻、嘴、肩膀、膝蓋等一下就學會了，學得完全不比我台灣教室裡的學生們慢」，「接著這些孩子們還反過來教我這些部位的阿拉伯語說法。」

▼義診等候現場，張籍尹與其他年輕志工帶動團康，讓語言沒有距離，孩童笑開懷。

▼慈濟在死海南部為非洲奴隸後裔義診，志工在氣溫42度的帳篷帶動手語，張籍尹發現求診的孩子比例多、甚至還抱著更小的娃娃們來看診，原來在這裡10歲就算成年了。

教學相長中，孩子們臉上的笑容和眼裡的光芒觸動了張籍尹的心。張籍尹表示，要是這些孩子們能好好受教育，未來或許截然不同。但就因為環境不同，命運大不相同。

位於敘利亞與約旦交界的邊境虎威賈村，1百多位帳篷區居民望著距離不到7公里的敘利亞家鄉，是這些難民的日常。約旦慈濟志工定期前來發放生活物品，車子開在沙漠上，顛簸地開到帳篷區就需花一段時間，這裡的孩子沒有其他生活重心，甚至出生於此的孩童不懂什麼是貧與富，也不知道什麼是苦與樂。

虎威賈村孩子的教育只賴一位年輕姊姊教書，慈濟在這裡為孩童蓋簡易娛樂設施，7月底慈濟約旦義診團前來發放文具與背包，帶動樂曲〈勤行頌〉，孩子們透過肢體動作有模有樣地學習，也加入志工隊伍中一起動作。(影片連結：https://youtu.be/povPsxB43W0)

張籍尹表示，敘利亞難民們都告訴我：「他們深深思念著敘利亞的家園，因為戰爭被迫離開，生活從此需要援助。即使現在相對平安，但思鄉之情時時刻刻都存在內心。」張籍尹深深覺得台灣的孩子們是多麼幸福，能有機會、有資源多方接觸、學習，培養能力。警惕自己：要把握今生的福氣勤付出。