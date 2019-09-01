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法國里昂隨機刺殺1死8傷！凶嫌為阿富汗移民　目擊者泣：有人肚子被劃開

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▲▼法國里昂隨機刺殺。（圖／路透）

▲里昂一處公車站發生隨機刺殺。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

法國大城里昂（Lyon）8月31日發生隨機刺殺，一名手持烤肉叉與刀子的凶嫌，在公車站隨機砍殺路人，造成一名19歲的少年死亡、8人受傷，其中3人傷勢嚴重。附近地鐵站保全也迅速將凶嫌制服，警方表示，凶嫌是一名來自阿富汗的難民，正等待庇護，目前依謀殺與殺人未遂將他拘留。凶嫌犯案動機不明，未證實是否恐攻，法國反恐主義檢察官辦公室也尚未展開調查。

▲▼法國里昂隨機刺殺。（圖／路透）

▲警方已封鎖現場。（圖／路透）

綜合外媒報導指出，這名33歲的凶嫌持刀在里昂維勒班（Villeurbanne）的公車站進行攻擊。目擊者指出，凶嫌先拿刀劃開了其中一人的腹部，再刺傷另外一名男子的頭部，還有一名女性的耳朵被割下，但是當時沒人敢靠近救援，這名女子只能奄奄一息地躺在站牌旁邊，現場血跡斑斑。

幸好後來有人協力將該名受傷女子搬上公車，立刻將女子載離現場。警方表示，這場攻擊目前造成一名19歲少年死亡，其他受傷的8人中，有3人傷勢較嚴重。里昂市長柯洛姆（Gerard Collomb）也立刻前往現場視察，但不願透露行兇原因，只表明事發非常突然，所幸有附近地鐵站保全，在第一時間上前壓制準備逃跑的凶嫌。

▲嫌犯遭警方逮捕。

《法新社》指出，目前這名阿富汗籍的凶手，已經被依謀殺與殺人未遂拘留，尚未定調是否為恐怖攻擊。法國極右翼國民聯盟（National Rally）領袖雷朋（Marine Le Pen）立刻在推特回應，「我們寬鬆且幼稚的移民政策，正威脅著法國人民的安全。」當地清真寺團體則發聲明譴責，這些試圖散播仇恨與暴力的人非常瘋狂。

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