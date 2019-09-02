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挺視障按摩師　宜縣推消費打卡送switch主機、掃地機器人

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▲挺視障按摩師，宜縣推消費打卡送switch主機、掃地機器人、智慧藍牙運動手錶等。（圖／宜縣府提供）

▲挺視障按摩師，宜縣推消費打卡送switch主機、掃地機器人、智慧藍牙運動手錶等。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

為推廣視障按摩，宜蘭縣政府推出好康，9月1日起至11月15日止，只要到與縣府合作的視障按摩據點消費，與各站專屬打卡版拍照，掃QR Code，將照片上傳到宜蘭勞工讚臉書－視障按摩消費打卡抽大獎活動貼文頁，就有機會抽中年輕人最愛的switch主機、超實用的掃地機器人以及超夯的智慧藍牙運動手錶等多項大獎。

宜縣府指出，經絡若通、百病無蹤、人就健康，而除了多運動外，按摩也是通筋脈的好方法。而一樣是按摩，縣內目前約有40名執業的視障按摩師可以提供專業服務，且分布在各鄉鎮市內，方便民眾就近享受服務。

為了鼓勵民眾就近到視障按摩站消費，縣政府提供多項大獎，不只身心獲得舒緩，也能同時做公益，幫忙視障者穩定就業。

縣府強調，以往總有人質疑，視障者因為視力不便，動作不夠俐落，無法給出更完善的品質，面對這樣的疑慮，據點所提供的都是接受過正規課程教育，並且研習身體相關經絡學問，了解人體生理結構的專業按摩，在按摩同時能夠確實達到身心舒緩及放鬆的效果，也就是說，比起一般按摩，視障按摩的專業度更高，相對也更可靠。

宜縣府鼓勵民眾就近到視障按摩據點消費，9月1日起至11月15日活動期間還有許多好康，詳細活動辦法及合作的視障按摩院所一覽表，請上宜蘭勞工讚臉書查詢！

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