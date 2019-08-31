罹癌老柚農開放採收！「300元整袋裝到滿」　千人排隊擠爆果園

▲陳朝根手術後體力無法負擔粗重的農活，只能望著飽滿的柚子發愁。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／宜蘭報導

中秋佳節將至，但宜蘭64歲的柚農陳朝根努力栽植許久，卻因罹患口腔癌而無力採收柚子；侄子得知將此事PO上臉書，號召民眾一起前來果園「採好採滿」，果真吸引上千人愛心噴發、到場響應，甚至還有民眾天還未亮就前來排隊，滿滿的人潮還一度動員當地警方進行交管。眼見大家如此熱情，陳朝根也相當感動，「我發現我們台灣什麼最美？就是我們的人情味！」

這一大片柚子園就坐落在宜蘭冬山鄉梅花湖旁，老農陳朝根在這裡辛勤栽種多年，看著柚子一顆顆結實飽滿，本來以為今年會是個歡喜大豐收，怎料卻在採收前夕被醫師診斷出口腔癌，緊急入院開刀、進行手術，雖然在術後已經返家休養，但陳朝根的體力不如以往，難以承擔粗重的農活，只能眼睜睜地看著柚子發愁。

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陳朝根的侄子得知後，協助將他的處境PO上臉書，並號召民眾到場「親自採柚」，只要花300元購買30斤大的麻布袋，就能入園裝滿柚子回家。消息曝光後立即獲得大眾群起響應，陳朝根的手機也瞬間被打爆，還一度嚇到關機，因此被網友質疑「是不是假消息？」

▲在消息曝光後，柚子園湧入上千名民眾排隊搶摘，還一度動員警方交管。（圖／東森新聞）

直到陳朝根親自出面說明、證明是真人真事後，民眾的愛心瞬間噴發，並在31日一早湧入果園中，現場還有民眾5點半就趕抵排隊，拔得頭籌；到了上午8點，果園周圍更是湧入了上千人，長長人龍造成周邊道路回堵，當地警方還一度出動到場進行交管、封路。

看著300張號碼牌瞬間發完、園內的柚子也被採摘一空，陳朝根感動地說，「我發現我們台灣什麼最美？就是我們的人情味、我們的愛心最美！很感謝大家，這麼熱的天還來這邊排隊，來這裡幫忙我採收！」

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▲陳朝根相當感謝一早就到場排隊的熱情民眾，直呼「台灣最美的就是人情味！」（圖／東森新聞）