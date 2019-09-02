開槍騷擾前女友拒捕倒車衝撞！警開2槍...恐怖情人倒臥墓園

記者游芳男／宜蘭報導

恐怖情人GG！宜蘭陳姓男子開槍騷擾前女友，還拒捕欲撞警員，警開2槍，陳男中彈逃逸，最後倒在墓園山路上。陳男瘋狂行徑，自己吃苦頭外，還被警方依槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

▲陳男開槍騷擾前女友，拒捕欲撞警員（下圖右）中彈倒墓園被逮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方調查，宜蘭分局員山所1日23時50分許，接獲謝姓民眾報案稱在員山鄉金山西路住處樓下對面道路旁空地，遭陳姓前男友騷擾，警方到場後，陳男即駕駛自小客車迅速駛離現場，警方於現場瞭解狀況，將謝女帶返所瞭解，但謝女友人表示，陳男現場疑似有拉槍機及開槍。

警員賴韋成復返現場勘查途中，發現陳男所駕駛之車輛停於員山路一段，經向前盤查時，陳男即倒車欲衝撞警員逃逸，賴姓警員發現陳男疑有取槍動作，為防護自身生命安全，立即朝陳男開第1槍，陳男逃逸時，賴警再向車輛後輪開第2槍。

警方經調派警力徹夜圍捕，於2日4時25分許，發現陳男倒卧宜蘭福園土葬區山路上，左肩頂部中彈流血，但意識仍清醒，立即通報消防局派救護車救護。

又經搜索陳男車輛查扣手槍1枝、彈匣2個、子彈7顆、彈殼1只等證物，另陳男目前送醫救護，生命跡象穩定，全案依槍砲彈藥刀械管制條例擴大偵辦中。

▲▼警方在陳男車上起出手槍1枝、彈匣2個、子彈7顆、彈殼1只等證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方表示，陳男謹因感情問題即使用槍枝發洩情緒，惟恐傷及無辜民眾，且犯嫌衝撞警方挑戰公權力，對此除全力支持員警大膽使用槍械，嚴正執法外，以維人民生命身體安全，還給宜蘭縣民一個良好的治安環境。

另，宜縣警察局也定期實施員警射擊及綜合逮捕術等訓練，掌握用槍時機，以確保第一線員警執勤安全。

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