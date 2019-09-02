「發大財」靠一張嘴？罷韓團體踢爆：韓國瑜上任9個月開發招商「0元」

▲Wecare高雄PO文稱韓國瑜招商只靠一張嘴。（圖／翻攝自Wecare高雄臉書）

記者李唯甄／高雄報導

發起罷免韓國瑜的「Wecare高雄」在臉書PO文，指高雄市長韓國瑜「招商靠一張嘴」，上任9個月以來，促參開發招商「零元」，就連2日要在台北舉辦的「高雄多功能經貿園區特貿三」招商說明會，都是去年就公告過的，「過了9個月再公告一次基本上一樣的招商。」

「Wecare高雄」2日一早在臉書PO出影片，稱「驚爆真實數字」，內容指出，韓國瑜上月底終於舉辦愛情摩天輪招商說明會，號稱投資100億、工作機會3千個；但4個地點中有3個是中央權管港區、一個是市府唐榮的地，「沒有一個市府得到授權」。沒有權利金、沒有投資方式、沒有細節沒有數字，「只有新聞與聲量」。Wecare狠批，這不是招商，只是以招商為名的造勢，搞幾個廠商跟外國人作秀。

▲Wecare高雄PO文稱韓國瑜招商只靠一張嘴。（圖／翻攝自Wecare高雄臉書）

而今天都發局要到台北舉辦的「高雄多功能經貿園區特貿三」招商說明會，之前就已經正式公告招標，但這卻是「前朝苦工做完，韓市府撿現成又公告一次」。並將特貿三和摩天輪兩岸做比較，證明「韓國瑜及其團隊招商只靠一張嘴，沒有完備行政程序的，用喊的用騙的！已經有行政程序的，用偷懶拷貝的」。

最後，Wecare諷刺寫下「招商其實也沒什麼學問，大家是用做的，只有一個人招商是用喊的跟拷貝的」。對此，記者求證高市府，但截稿前尚未得到回應。