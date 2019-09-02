去烘爐地前目擊車禍！他載妹：上山車子好像變重　5車夜衝「燈亮了」取消

▲許多人會到烘爐地看夜景。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男駕駛分享和一名女性朋友晚上想去新北市中和烘爐地走走，結果上山前目睹一場還滿嚴重車禍，結果後來發生一些情形，「等於這一個晚上，沒有一件事、一個點是順利的。」對此，有網友認為要往好的方面想，「說不定有人知道會有事發生，不讓你們去。」

「不知道這些事是巧合還是…」當事人1日在「靈異公社」臉書社團發文說，當下在十字路口看到車禍後就停下來，和朋友先去幫忙，關心傷者傷勢並引導車輛，等警察到場，提供自己的行車記錄器影片。

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原PO表示，離開後，一路以非常慢的車速開到烘爐地，「而在上山時，我和我女性朋友都覺得車子好像變重了」；到了之後沒發生什麼事，很平安度過，到大概凌晨11、12時，被另一名女性同事找去跑山。

▼有網友說，「晚上跑山很危險，有機會被抓交替。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

原PO指出，一共有五輛車，集合後出發到加油站，一路順暢沒問題，加完油出發約20分鐘，還沒上山但在山路，平常很愛車的女同事的車故障燈竟然亮了，「我們也就被迫取消這次跑山之旅...等於這一個晚上，沒有一件事、一個點是順利的，有沒有人可以解說一下這些事？」

對此，有網友認為，「怎麼這樣覺得呢？說不定有人知道會有事發生，不讓你們去。」原PO回，「其實在目睹車禍過後，我有這樣想過，我當時兩個想法，1、只是巧合；2、是阻擋我們，所以也就慢慢慢慢慢慢慢慢晃上山。」

也有人問，「車變重會不會你手煞車沒放？」原PO回，「你會開車開到一半，把手煞車拉起來繼續開嗎？」有人留言，「我也覺得故障燈是擋你們上山的，你們沒再上去是對的。」

還有人說，「應該是說，第一，衝太快就換成你們車禍，另外，剛好有靈體就搭順風車，跟你們到土地公廟；第二，應該是說有保護你們，晚上跑山很危險，有機會被抓交替，故障燈亮了沒硬跑，剛好保平安。」