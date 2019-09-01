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2歲女兒狂問「冷氣旁…」媽拍照求助友：看到第一句話毛到不行　決定反擊

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▲▼ 黑影,租屋,變態,靈異,租房,影子 。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲原PO表示，2歲多女兒說「媽咪，那個黑黑沒有腳的東西，祂嚇我。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

「童言最可怕啊…」一名媽媽分享聽到2歲多女兒說的話，嚇得對冷氣拍照傳給朋友，看到對方的第一句訊息，「當下毛到不行啊」；而之後的發展讓她直呼，「好吧，嚇我女兒，那我也不能不管了！」有網友建議有空可拜「地基主」；另名家長分享類似經驗說，和女兒住在宿舍，「跟那一大一小的飄兒都相安無事，還曾被祂們救過...」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，女兒2歲多時正處於學講話的階段，有時可完整講出一整句話；某天下午，準備讓女兒睡午覺前，「她坐在房間裡突然問我：『媽咪，那個在冷氣旁邊沒有腳的東西是什麼？』」

請繼續往下閱讀...

「聽完她的問句，我還真的轉頭看牆上的冷氣，但是不用想一定沒東西啊！」原PO表示，當下安撫女兒「那裡沒東西、只有冷氣」，但女兒還是一直說「有啊，那裡有黑黑的。」

原PO指出，老公聽到女兒講這些話，後來就分散女兒的注意力讓她睡著；當晚，她又被女兒問同樣的問題，開始覺得不妙，後來跟一名朋友聊天，「她叫我對著冷氣拍照、傳給她，她找人幫忙看。」

▼原PO女兒一直說冷氣旁有「黑黑的東西」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

冷氣（圖／取自免費圖庫pakutaso）

原PO說，因哄小孩有點累，就沒去關心朋友回覆的訊息，隔天一早才看到，「她第一句就說『欸，現在有點晚，還是明天白天再說好了』。可惡，看完這句話當下毛到不行啊！」

原PO表示，當下馬上聯絡朋友問個究竟，聽到對方說，「妳女兒說的是真的，我給人家看過之後，對方有說那是一團沒有善意的黑影，是不好的東西；不過，也有可能路過，可能過幾天就走。」

「好吧，我只好祈求祂快路過。」原PO回憶，只是之後某一天，女兒突然說，「媽咪，那個黑黑沒有腳的東西，祂嚇我，祂跑到我的耳朵旁邊呼呼叫」，一邊說一邊配上她有點激動的臉。

「好吧，嚇我女兒，那我也不能不管了！」原PO指出，之後聽親友的建議在家裡驅邪，有點像搬新家會做的儀式，結束後也不刻意問孩子那團黑東西的事；過一陣子再問，她只是很淡定說「沒有黑黑的啊！」

▼原PO後來決定在家裡驅邪。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲床,房,宿舍（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，「看來應該是結束了，我們現在還睡同一間房間，也幸好那段時間孩子沒出什麼大問題。現在她4歲了，也都沒再聽到她說什麼令人緊張的話了。」

對此，有網友說，「女兒也滿勇敢的，沒有哭哭鬧鬧」；原PO回，「可能是還狀況外，所以不知道也不怕。」也有人建議，「有空地基主拜一下」；原PO回「這有效嗎？因為我從來沒拜過耶」；該網友說，「 我是建議要拜一下，年節都要拜。」

也有一名媽媽分享類似經驗，「我帶小孩住宿舍時，早上我在刷牙，坐在推車的小孩就吱吱呀呀往旁邊伸手叫：阿姨抱抱、阿姨抱抱....不然就是喊哥哥、哥哥。宿舍就我跟小孩住而已，哪來的阿姨跟哥哥啊？我們母女在那住了11年，跟那一大一小的飄兒都相安無事，還曾被祂們救過...」

▼原PO說，「童言最可怕啊…」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼ 女童,女孩,孤單,。（圖／免費圖庫pixabay）

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