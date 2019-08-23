她訂牛肉麵外送卻被收「75元塑膠袋錢」！　網看傻：都可以再買一碗

▲網友訂外送，卻被強制收75元塑膠袋錢。（圖／本報資料照）



記者黃可昀／綜合報導

美食外送服務當道，很多上班族會揪團訂午餐，但結帳前記得確認一遍明細，因為一名曹姓網友日前準備下單時，竟然看到訂單被自動加入了一項「塑膠袋費用」75元，自己明明才訂了5樣餐點，卻被強迫要支付75元的塑膠袋錢，而且還沒辦法刪除，讓她無奈地問網友，「這金額是合理的嗎？」

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曹姓網友在臉書《爆廢公社二館》表示，她透過美食外送平台向牛肉麵店訂了3碗麵、1碗炒飯及1碗湯，由於最近有免服務費的活動，所以5樣餐點加起來共400元，正當她要按下確認鍵時，注意到總金額怎麼貴了將近100元，仔細看才發現有一筆75元的塑膠袋費用。

▲下訂前才發現被強制收了一筆塑膠袋費。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



她當下就打電話給客服平台詢問，得到的回應是「這家店確實是塑膠袋費用75元」，但別間餐廳就沒有這筆費用，所以是屬於店家的個人行為。

最後她得出一個結論，一般店家會把平台抽成的費用，反映在餐點價格上，但這間牛肉麵店在平台上餐點的價格，與實體店面的價格一樣，而是選擇用「一個塑膠袋的名目去補被抽成的部分」。

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據了解，自從2018年擴大限速的政策上路後，就曾有網友抱怨，自己訂了1杯手搖飲料外送，卻被店家強制多收1元的塑膠袋錢，讓他很困擾地說，「在辦公室喝飲料根本不需要塑膠袋」，雖然引發不少民怨，但部分店家即使只有外送1杯飲料仍會用塑膠袋裝，並收取1元的費用。

針對這間牛肉麵店收取75元塑膠袋錢事件，網友則認為，「塑膠袋也是一道菜的概念」「手提袋一磅也才10幾元…」「袋子是鍍金的吧」「 吃塑膠袋送麵」「塑膠袋要75，都可以買一碗麵了」「不合理～塑膠袋怎麼會貴到75那麼誇張。」