400ml開水要價台幣100！　收藏迷反心動「會想買」：說不定會增值

▲ 台北101造型水，一瓶要價100元 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

一般人喝水應該多在家中煮好帶出來，緊急需要時也頂多在超商買幾十元的礦泉水，但這瓶水竟然要價台幣100元！一名網友貼出「台北101造型水」，大嘆這價格很嚇人，不過許多人看了反讚說「適合送禮」、「會想收藏」。

「這是一罐100元的水？」一名網友26日在臉書「爆廢公社二館」貼出一張照片，圖中可見一瓶台北101大樓的造型水，要價100元新台幣，後方的海報上也印有中、英、日、韓4種語言，目標客群應為來台遊玩的觀光客，水喝完後瓶子還可當作紀念。

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事實上造型水早在2014年就已經開賣，實際搜尋台北101官網可知，這瓶「台北101好水」為了要完整呈現大樓的樣貌，從3D構圖到吹塑成形，一共耗費了2年的時間，打造比例1：2036的縮小版101大樓，瓶子的容量則為400毫升。

貼文一出，釣出不同網友們的聲音，有人認為這就是造型取勝，收藏迷會很喜歡，「我家也有東京鐵塔、晴空塔的，101是長期銷售的嗎？下次去台北也去買好了」、「買的是罐子不是水」、「應該賣101元的，這樣更有賣點」、「很適合送禮」、「我還喝過1瓶500的水」、「放50年不喝說不定會增值」。

▲換個立場，如果自己是遊客的話應該會想買來收藏。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

另一派網友則是表示買不下手，「根本心痛的滋味」、「我還是吞口水好了」、「包裝要99元，水1元」。此外也有人建議瓶身可以從塑膠改成玻璃的，喝完可以拿來當花瓶，或成為更有質感的擺飾。

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