14歲少女遭色姊夫性侵7次　姊回家目睹2人洗「鴛鴦浴」嚇歪

▲姊夫性侵小姨子次數多達7次。（圖／翻攝自《中國報》）



實習記者賴韻如／綜合報導

印尼東爪哇省日前發生一起離譜的亂倫性侵案！一名26歲男子才剛和妻子結婚4個月，沒想到竟控制不住自己的色心，將魔爪伸向妻子的14歲親妹妹，他不僅奪走少女的初夜，更強迫她和自己洗「鴛鴦浴」，最後被妻子逮個正著，全案才因此曝光。

據Tribun Jakarta報導，由於受害少女在父母離異後，便和姐姐相依為命。由於姊姊於今年4月嫁給26歲的費瑟（M Faisal）後，少女便跟著姐姐搬到費瑟的住所一同生活。未料費瑟新婚生活才過2個月，就開始按耐不住自己的色心，趁妻子外出時，不僅奪走少女的初夜，更常常用各種方式騷擾、性侵少女，少女為了維護家庭和諧、保護姊姊與姊夫的婚姻，遲遲不敢說出真相。

▲14歲少女被姊夫逼洗「鴛鴦浴」。（示意圖／免費圖庫pxhere）



今年7月20日，費瑟的妻子剛好外出返家，聽到浴室傳來奇怪的聲響，沒想到一打開門，竟然看到費瑟與少女正赤裸裸的洗著「鴛鴦浴」，這段不倫戀情才終於曝光，妻子最後決定報警來保護妹妹。警方透露，費瑟表示自己是因為不小心看到小姨子在換衣服，才會起了色心，並強迫對方和自己發生性行為，他也坦承，犯案次數至今多達7次。

費瑟目前已被逮捕，可能因涉嫌違反兒童保護相關法律遭到起訴，如罪成立，未來將會面臨最高15年有期徒刑。