控校長挪用經費作公關！　家長會長火大「專心校務很難嗎」

▲苗栗縣頭份市建國國中家長會，怒批校方私自蓋家長會長章請款且未告知，溫姓家長會長寫下陳情書，送交縣府各單位，希望撤換校長。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市建國國中家長會指控校長和家長會總幹事，在未經告知下私下蓋章請款，挪用家長會經費約14000元，作公關購買禮品花圈贈送給7名民代當選人，絲毫不在意家長會的觀感；家長會長溫苡均一怒之下遞交陳情書給縣府機關，痛批校長張慶應無心辦學，要求撤換校長；校長也坦言，此筆費用確實為家長會支出，但絕非使用學生繳的家長會費，而是外界捐給家長會的錢。

家長會長溫苡均表示，自從當選會長後，校長便指派校內總務主任黃國任為家長委員會的總幹事；總幹事也和她說，因自己工作忙碌時常出國，希望將會長的私章託付於他以免影響校務，黃更表示，在使用印章前都會告知並經過家長會長的同意，但下學期偶然間卻發現許多會議紀錄或是支出單根本未通知且未經家長會同意就蓋章。

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溫也強調，當她詢問黃為何與當初說明情形不同，黃卻回答：「你又不是官，難道要我將這些資料送到你公司向你報告嗎？」，要求要拿回私章時又遭黃一頓罵：「你若不信任我，為何還要我當總幹事？」，溫回覆：「你沒有取得我的委託書，也沒有經過我的同意，也就沒有權利蓋我的印章」，黃後來有告知這些支出都是校長直接交代支出後就直接請他蓋章，如此跋扈對待家長會長，是否是因為有校長撐腰？

▲家長會長溫苡均控訴校方，挪用家長會經費卻無告知。（圖／記者黃孟珍攝）

為此，校長張慶應則反駁，學校家長會的款項有2筆，確實有拿14000元去當作公關費用，但這筆錢絕不是使用和學生收取的100元家長會費，而是外界人士捐贈家長會的錢，更何況還是以家長會的名義捐贈出去的，哪裡有問題？張更強調，將會對這些不實指控，保留法律追訴權。

溫語重心長解釋，校長個性強硬，是眾所皆知的事實，不僅是未告知挪用經費外，還有與外界簽訂合約也跳過家長會，更任意變更課程與考試方式，導致學生筋疲力竭，也聽不進去老師、家長的建言；最嚴重的就是無心辦學，導致本來屬於頭份第1大校的建國國中；家長、學生都因環境改變而轉至鄰近頭份國中，導致頭份國中年年爆滿。

溫苡均說，自己有4個小孩，雖然大的已經畢業了，其他小孩也許會繼續就讀，但對於一個不遵守教育部管理規範、不尊敬獨立家長委員會、無法取得學生尊重、無法獲得老師認同的校長繼續任職，就算認真教學且能力很好的老師也都會漸漸灰心吧，只希望縣府能重視這問題，也讓建國國中重拾往日的榮景。

▲家長會質疑校長張慶應無心辦學，才是導致建國國中學生日漸流失的最大主因。（圖／記者黃孟珍翻攝）