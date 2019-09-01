影／吳敦義密謀「換瑜」？派2特使赴北京　私下會見郭台銘啟備胎計劃

記者趙蔡州／綜合報導

隨著「郭柯王」三人合體後結盟態勢明顯，加上高雄市長韓國瑜民調下滑，國民黨是否會「換瑜」就成為最近各界關注的話題。就有媒體報導，國民黨主席吳敦義曾派密使私下拜會郭台銘，希望郭台銘能當國民黨的備胎人選，更傳出先前吳敦義派密使赴陸，會見國台辦主任劉結一時，就透露「韓選不下去」的訊息。

▲吳敦義派「2員特使」密會國台辦、郭台銘提備胎計劃。（圖／記者李毓康攝）

根據《上報》報導，有消息人士透露，吳敦義在8月15日國民黨副主席郝龍斌與郭台銘見面那一天，另外派了前立委張顯耀低調拜見郭台銘，並且在會談時傳達「韓國瑜可能會選不下去」、「國民黨要啟動備胎計畫」等相關消息，希望郭台銘能夠「稍安勿躁」暫緩任何進一步的政治動作。

▲吳敦義8月就曾經派張顯耀、國民黨大陸事務部主任周繼祥2人赴北京。（圖／記者李毓康攝）

其實吳敦義8月就曾經派張顯耀、國民黨大陸事務部主任周繼祥2人赴北京，與國台辦主任劉結一等涉台官員見面，希望陸方可以恢復開放自由行，維護兩岸民間交流。而報導則指稱， 張顯耀、周繼祥2人赴陸時還帶了一份機密文件，讓對岸能解韓國瑜的選情。

機密文件除了有韓國瑜的選情民調，也提到韓在政壇有長達10多年空窗期，不知道還會有多少往事會被翻出來打，因此認定韓國瑜最後可能會選不下去。對此，國民黨文傳會代理主委程美華嚴正否認消息，並強調國民黨唯一總統提名人就是韓國瑜，韓是經黨內初選程序選出來的總統人選，絕對不可能會「換瑜」。

▲根據《ETtoday新聞雲》民調，韓國瑜支持度從5月就一路下滑。（圖／ETtoday）

根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，韓國瑜支持度從5月就一路下滑，韓國瑜5月中旬時以43.7%的支持度，領先蔡英文的33.7%。5月下旬，韓國瑜以40.2%的支持度保持領先，蔡英文以34.1%緊追在後。但民調在7月中旬卻出現戲劇性轉折，蔡英文以41.2%的支持度勝出，韓國瑜則是36%。

而7月下旬，蔡英文以39%的支持度險勝，與韓國瑜僅相差0.1個百分點。8月上旬，蔡英文以37.8%的支持度領先，韓國瑜則是32.8%，兩人差距從0.1個百分點擴大為5個百分點。8月下旬，蔡英文以40.8%領先韓國瑜的31.3%，其差距再度拉大為9.5個百分點。

前國民黨台北市議員楊實秋日前也透露，就算韓國瑜民調剩10%，郭台銘都不會希望「換瑜」發生，因為國民黨的招牌及韓國瑜已不再像去年光芒萬丈，三角鼎立情況，郭還可能從第二名變第一名，否則就像4年前，朱立倫慘痛輸近300萬票，就變成下一個朱，還會被韓粉痛恨。