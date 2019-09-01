香港機場快線停駛！「和你飛2.0」癱瘓交通　上百旅客「拉行李箱」徒步趕飛機

記者黃彥傑、蔡儀潔／香港-台北 連線報導

大批示威者今（1）日下午湧入香港機場，參加「和你飛2.0集會」，防暴員警到場設置鐵馬，抗議民眾亦推行李車設防線，雙方展開對峙。目前機場快線已經停駛，示威者在公路上設置路障，正要前往機場的旅客只能下車，拖著行李箱徒步走到客運大樓。警方下午3點半宣布，因應現場情況，警方將會採取驅散行動。

▲民眾徒步走去機場。（圖／記者黃彥傑攝）

▲往機場的公路被癱瘓。（圖／記者黃彥傑攝）

綜合港媒報導，由網民發起的「機場交通壓力測試」於下午1點開始，至下午3點時已有逾千人響應，在一號客運大樓外的市區巴士站一帶「排隊等巴士」，其他人則留在巴士站一帶高呼口號，以水馬、手推行李車設路障，並破壞監視器，用噴漆在牆身寫下標語。

▲▼示威者搬水馬堵塞公路。（圖／記者黃彥傑攝）

港鐵青衣站機場快線亦受到破壞，出入閘機被毀、顯示屏被噴漆，現場殘留噴漆氣味。另外，儲值機的顯示屏被打碎，地上遺下少量玻璃碎片，所有機器暫停使用，有示威者用噴漆在牆上寫下訴求，現場沒有港鐵職員處理，只有保安人員用手機拍下損毀情況。港鐵2點45分表示，考慮到車站的情況，為安全起見，機場快綫博覽館關閉。

▲離港遊客拖著行李箱走去機場。（圖／記者黃彥傑攝）

由於機場快線停運、巴士改道，且示威者封鎖公路，離港的旅客只能拖著行李箱，徒步走去客運大樓。有市民表示，自己下午1點多準備乘港鐵往機場，沒想到列車服務暫停，隨後與港鐵職員理論近一小時，才獲港鐵安排乘計程車離開，車費由港鐵支付。

警方約3點半時表示，大批示威者仍然逗留在機場一帶，以大量水馬和雜物堵塞航天城交匯處及赤鱲角南路一帶的馬路，企圖癱瘓機場一帶的交通，將會採取驅散行動，並警告示威者立即停止違法行為及離開。

▼示威者用行李車設置防線。（圖／路透）