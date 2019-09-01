市面流傳大量假記者證！　港警「831遊行」查獲斧頭、腐蝕性液體

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記者蔡儀潔／綜合報導

儘管民陣宣佈取消「831遊行」，但大批民眾仍上街示威，並與警方爆發衝突。香港警方今（1）日淩晨通報，稱昨日在西環拘捕6男2女，查獲水管疏通劑、油漆、斧頭、電動棒球發射器以及大量假記者證等。另外在銅鑼灣一間酒店房間內，亦查獲頭盔、裝甲、防毒口罩等裝備，及超過4萬港元現金，3名男子因涉嫌藏有攻擊性武器被拘捕。

根據《香港01》報導，警方8月31日接獲報案，稱有人在西區第三街分發懷疑攻擊性武器，到場調查後發現，有6名男子及2名女子（年齡介乎19至35歲）在處理一些武器及物品，隨後查獲水管疏通劑、噴壺、油漆、斧頭、棒球、電動棒球發射器，以及大量懷疑虛假的記者證。

經調查，被拘捕的8名男女涉嫌「藏有攻擊性武器」，當中2名女子與1名男子稱身體不適，在意識清醒的情況下，被送往瑪麗醫院檢查，目前，被捕人士正被扣留調查，案件交由西區警區重案組跟進。

▲涉事店鋪有販售防毒面具、頭盔等裝備 。（圖／翻攝自「國難五金」臉書）

報導稱，涉事的是位於第三街的臨時舖「國難五金」，警員昨天下午4點左右，到場帶走涉事男女。店家隨後在臉書發文，承認老闆及7名員工在西環分店被捕，「今天和所有香港人一樣，面對了非常困難的一天，本舖有超過一半的成員被捕，部份貨物被黑警充公，慶幸的是我們沒有人受傷。我們旗幟鮮明站在抗爭者的一邊，對抗極權，在艱彌厲戰鬥到底，香港人加油。」

▼店鋪發文內容。（圖／翻攝自國難五金臉書）