和你飛2.0！示威者湧香港機場　造「行李車防線」與警對峙

記者蔡儀潔／綜合報導

繼「831遊行」後，香港民眾今（11）日發起「和你飛2.0」集會，意圖通過堵塞交通來影響機場運作。下午2點左右，防暴警察到達一號客運大樓，並設置鐵馬，相距200公尺外的示威者及市民氣氛高漲，高呼「黑警還眼」。隨後有示威者推行李車設置防線，現場形勢緊張。

▲示威者用行李車設置防線 。（圖／路透）

▼ 抗議民眾搬動鐵馬和行李車 。（圖／路透）

▲現場一片混亂（圖／路透）

根據《香港01》報導，上百示威者約2點在東涌出現，部份正前往機場，另一些人則去北大嶼東涌警署。同一時間，警方在機場設置鐵馬，保安手拉手組人鏈防止攻入水馬後範圍，十多名防暴警暫時在機場內範圍戒備。有機管局職員向示威者講話，但現場示威者情緒激動，高叫口號聲蓋過工作人員聲音，隨後，有抗議民眾用行李車設置防線。

▲大批示威者湧入機場。（圖／路透）

陸續有航班乘客及機組人員想前往市區方向的巴士站，但該路段有機管局所設的水馬及鐵欄，他們暫時未能離開一號客運大樓。T1機鐵站貼出「此門關閉」的告示，出入口以鐵欄封住。

港鐵青衣站機場快線亦受到破壞，出入閘機被毀、顯示屏被噴漆，現場殘留噴漆氣味。另外，儲值機的顯示屏被打碎，地上遺下少量玻璃碎片，所有機器暫停使用，有示威者用噴漆在牆上寫下訴求，現場沒有港鐵職員處理，只有保安人員用手機拍下損毁情況。港鐵2點45分表示，考慮到車站的情況，為安全起見，機場快綫博覽館關閉。

警方表示，有示威者開始衝擊水馬，以雷射光線射向機管局職員，又用行李車和鐵欄堵路，更向警員及機管局職員投擲雜物，正參與未經批准的集結；由於機場的法庭禁制令仍生效，示威者的行為有機會構成藐視法庭，警告示威者立即停止違法行為及離開。

▲警方嚴陣以待 。（圖／路透）

港鐵約12時表示，因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，香港站往博覽館站的列車服務，每20分鐘一班；博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班。

繼「824 機場和你塞」後，網友又號召在機場舉行「和你飛 2.0」集會，促請香港特區政府回應五大訴求：撤回《逃犯條例》的修訂、無條件釋放被拘捕的示威者、成立獨立委員會調查警民衝突、取消以「暴動」定性6月12日的警民衝突，以及盡快普選立法會和行政長官（即「雙普選」）。網友強調，此行動為「無限期」、「和平理性」、「不衝禁區」。