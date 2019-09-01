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「北京不要干預」　美眾院聲明譴責港府：立即停止過度用武！

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▲▼ 香港,831遊行,港鐵太子站。（圖／路透）

▲香港831遊行。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

香港831遊行爆發警民衝突，各大外媒如CNN、BBC、《衛報》等，都把這次事件放在網站頭版。美國眾議院外交委員會8月31日發布聲明要求，港府應立刻停止對抗議群眾過度使用武力，同時北京停止干預港府的決策。

《美國之音》報導，眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）以及共和黨籍議員麥考爾（Michael McCaul）發布聲明指出，如今是2014年雨傘運動的5周年，北京當局卻破壞香港的自治權，沒有履行聯合聲明的承諾，此舉加劇負面情緒，侵蝕香港的安全、穩定以及繁榮。

根據聲明，美方看到香港人民在關注未來方面所顯現出的勇氣，這些人把安全、自由放在背後，一心想著維護權益，「北京拒絕他們發出政治上的聲音。」

針對《路透社》此前報導，北京回絕港府提議撤回修訂《逃犯條例》，反而要求港府強硬回應抗議者。對此，恩格爾、麥考爾指出，北京不願港府回應香港人民的訴求，導致局勢緊張，「我們敦促，中國高層重新考慮這個決定。」

恩格爾、麥考爾進一步表示，港府應該迅速釋放因為政治指控而被逮捕的人，停止動用過度武力，並替香港人民的擔憂找出和平解決的辦法；而中方則有責任履行承諾，選擇和平。

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