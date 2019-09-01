拿胡椒槍見記者忙遮臉　港媒：警員「喬裝示威者」抓人　

▲香港0831反送中，地鐵站內噴滿了示威民眾的抗議標語。（圖／記者黃彥傑攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港「831」遊行引發警民衝突，如今有港媒報導，衝突現場疑似有警員喬裝成示威者，其中有人手持胡椒球槍，另一人則沒有戴口罩，被現場的記者追問其身份後，才把掛在頸上的黑布拉上，遮住口鼻，當晚整起衝突事件最終至凌晨三點多才逐漸平息。

《香港01》報導，在當天晚上9點多，數名以示威者打扮的人士，制伏和拘捕在場的其他示威者，並帶到其他警員的位置，現場至少有兩人被捕，而這些在進行拘捕行動的人們，在肩上有藍色熒光標記。

▲香港0831反送中，警方發射催淚瓦斯。（圖／記者黃彥傑攝）

報導指出，當有記者上前追問被質疑為警員喬裝的示威者時，對方一直用疑似警棍物體指向記者，並為負責拘捕的警員護航，他更一度露出全部面容，直到遭記者不斷追問，才把掛在脖子上的黑布拉上，遮蓋鼻口。

香港831遊行到晚間，有示威者和市民在太子站的地鐵車廂內，與港警爆發肢體衝突，造成多人掛彩，最少7輛消防車被派到現場，救護員於站外等候至少30分鐘，警察才開閘容其許入內，現場傷者中有6人傷勢嚴重，還有4人傷勢較輕，當晚的情況被港人形容是「屍殺列車」。

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