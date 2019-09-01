網亂傳「韓國瑜跳樓亡」　王定宇當柯南辦案：根本是韓粉

▲高雄市長韓國瑜遭網路亂傳墜樓。（圖／記者唐詠絮攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜上個月31日，遭批踢踢實業坊（PTT）亂傳「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」消息，事後韓競辦表示將請律師蒐證提告。但警方都還沒抓到人，立委王定宇卻已在臉書PO文，指警方查到的IP位址帳號其實是韓粉！

「老招數...你覺得...還有用嗎？」王定宇在臉書發文，指該名發布假消息的帳號，在PTT的其他發文都是稱讚韓國瑜、罵蔡英文或黃捷，直指該帳號「根本是韓粉」；該則留言引來網友批評「請您有同理心好嗎？您這種也可當民意代表喔」，結果王定宇回嗆「造謠還要求同理心？您是閱讀障礙還是共犯結構？」。

▲王定宇PO文指造謠的IP帳號其實是韓粉。（圖／翻攝自王定宇臉書）

高雄民進黨議員高閔琳也指出，「同一IP不同帳號發表之文章，都是黑蔡英文、黑民進黨，甚至黑柯的韓粉角度」，要韓國瑜和韓競總提告、扼止墜樓謠言，同時自清。「否則恐怕又跟追蹤器事件一樣，又是自導自演、落人口實」。

對此，警方表示，目前查出貼文者的IP位址是在境外，但不排除發文者是利用「跳板」轉接，人其實是在台灣，警方目前正全力調查中。

▲批踢踢實業坊八卦版有網友以「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」為標題 。（圖／翻攝PTT）