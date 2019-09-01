韓國瑜跳樓是「假訊息」　蘇貞昌斥：不要有任何人身攻擊

▲行政院長蘇貞昌出席中央警察大學83週年校慶暨開學典禮。（圖／行政院提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

日前PTT盛傳高雄市長韓國瑜跳樓身亡的死訊，已遭韓國瑜競選辦公室提告。對此，行政院長蘇貞昌1日受訪時斥責該消息是假訊息，並呼籲社會大眾不要有任何人身攻擊。

蘇貞昌表示，這個傳聞非常不應該，也是明顯的假訊息，警方已經主動偵辦，希望不要再有這種事情發生。

蘇貞昌強調，凡是假的都很不應該，尤其對於人身的冒犯，「我們都予以譴責」，無論是平常各種訊息，都已經不該有假訊息，選舉更應該用公平的機制，大家應該理性判斷，不要有任何人身攻擊，更不要有假訊息。

此外，針對高雄市新聞局長王淺秋抨擊蘇貞昌沒有具體政績，對此，蘇貞昌回嗆，「請她看看我的臉書，請她每天早上看看圖卡，就知道行政院是多麼認真辛苦的在做事。」

對於先前引發的公文大戰，蘇貞昌說，看到首長比的不是公文的高低，而是在方方面面，從態度、做事，從領導團隊的每一方面，「是不是對得起選民，對得起你當初對選民的承諾，以及你是不是身先士卒，你是不是足夠做為整個團隊的表率，而不是只是個人，或只是做秀，或只是為了自己政治權位的爭奪，這個選民其實眼睛都很雪亮。」

蘇貞昌說，以台灣今天的透明度，大家都可以看得很清楚，選民都不是傻瓜，「我還是呼籲所有的首長要負起責任、堅守崗位，才符合選民期待。」