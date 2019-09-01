遭傳跳樓身亡！韓國瑜拜廟「一尾活龍」腋下全濕　苦笑：2019黑韓產業最興旺

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

日前有網友在PTT八卦板上以「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」為標題，稱高雄市長韓國瑜從住家頂樓跳下，李佳芬淚訴韓輕生原因為受不了網路酸民攻擊，壓力太大，掀起網友熱議。對此，韓國瑜表示，2019台灣最興旺的產業是「黑韓產業鏈」，期盼政治上亂七八糟的現象能適可而止。

▲▼ 高雄市長韓國瑜1日赴彰化拜廟。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

暱稱「swing1221」的鄉民8月31日上午10時許，在PTT八卦板中以「爆卦」指出，「國民黨總統候選人，於今天早上9：45自殺，從住家頂樓跳下，以無生命危險，待會三家新聞台會持續報導，李佳芬淚訴：『網路酸民攻擊不斷，他壓力太大』，吳敦義將派人慰問，韓國瑜死後，國民黨將另推候選人」，掀起熱議。

針對這起烏龍爆料，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡回應，韓國瑜仍「生龍活虎、活跳跳」，直說，「黑韓不應該黑到沒有人性、沒有是非」，將委請律師蒐證，準備向散布不實謠言的網友提告。

韓國瑜1日赴彰化展開一連串拜廟行程，面對媒體追問此事，他表示，「2019年台灣最熱鬧最興旺最賺錢的產業，大概不是電子業，也不是服務業，也不是農民、漁民，台灣2019年最興旺的產業是黑韓產業鏈」。

韓國瑜表示，「昨天已經掛自殺了，今天又一尾活龍來到我們彰化鹿港，所以我覺得黑韓產業應該要適可而止，不要激起全台灣民眾的公憤、眾怒，這個黑韓黑到這樣就沒有意思了」，他期盼政治上的紛紛擾擾、亂七八糟的現象，可以適可而止，希望全台灣人民可以珍惜得來不易的民主自由，以及可貴的一切，呼籲大眾不要再造謠抹黑。

▲網友造謠「韓國瑜跳樓身亡」 。（圖／翻攝PTT）

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