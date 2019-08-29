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排球奶網紅自認性感炸...動「妹妹手術」血崩險死：還想再一次

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▲▼加拿大網紅著迷整形。（圖／翻攝自IG／xomarym）

▲加拿大網紅著迷整形。（圖／翻攝自IG／xomarym）

記者錢玉紘／綜合報導

現今整型技術發達，但有越來越多人著迷於動手術，改造成自己想要的樣子。加拿大的24歲網紅梅格達蓮（Mary Magdalene）就是這樣，已經擁有排球奶以及誇張比例的翹臀，還打算「整」自己的下體，沒想到在手術過程中差點就失去性命，不過梅格達蓮表示，之後絕對會再繼續嘗試。

梅格達蓮已經擁有驚人的外型，包含胸前的「排球奶」，一身酷炫刺青，加上非常厚的嘴唇，在IG上已經有超過11萬名粉絲。英國《太陽報》報導，梅格達蓮動過的手術包含眉骨提升、脂肪移植到臉頰與下巴兩次、鼻子動了三次，胸部及提臀手術也各動了三次，還有20次的牙齒美白，以及數不清的豐唇手術。

不過她動了一個特殊的手術，重整自己的陰部，「在手術中我真的一度差點死亡，接受了兩次的輸血，醫生說我失血過度，整個人變得很蒼白，他也以為我不行了」。幸好梅格達蓮死裡逃生，但之後的一個禮拜她都覺得噁心想吐，原因是對移植的血液產生過敏反應。

儘管有這次的瀕死經驗， 梅格達蓮提到，她未來並不會停止繼續動整型手術，「這真的很讓人上癮」。

梅格達蓮提到，她從21歲開始接受整形手術，第一個手術是豐胸，之後就越做越上癮，現在的她對於自己的外型感到很滿意，「我愛我自己身上每一個部分，當我看著鏡子，我覺得自己超性感」。

也因此特別的外型，梅格達蓮常會招來路人或網友的指點，有些是讚美，但有些是惡意批評，「有的人光看外表就覺得我是壞人，他們真的很惡毒，大家看到我都只想跟我上床，其實我只是個宅宅的怪胎而已」，不過也有的網友會表達支持，「有人告訴我，我幫助他們對自己更有信心，也不再一直批評自己」。

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