開直播撒網捕魚...19歲男網紅「失足溺斃」　7000名觀眾目睹死亡過程

▲于男為在粉絲面前表演，不慎摔入水裡身亡。（圖／翻攝自微博「直播南京官方版」，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇南京江寧區一名19歲于姓男網紅28日為「博眼球」，開直播表演撒網捕魚，過程中不慎失足摔入水裡，當場溺斃。據悉，當時有7000多人正在觀看直播，親眼目睹于男的死亡過程。

綜合陸媒報導，于男當天凌晨與一對從事戶外直播的夫妻一起乘船到河中央，並且開啟手機現場直播，準備表演撒網捕魚的流程。原本負責開船的他，為了要在粉絲面前大展身手，於是和另一名同船的男子交換工作，決定親自撒網，沒想到卻意外失去平衡，當場掉入河裡。

▲于男是一名小網紅，生前綽號叫「小胖」。

事發當時，同船的2人見到于男落水，便趕緊關閉直播，嘗試將他打撈上岸，結果卻沒有成功，只好立刻報警。據悉，于男在網路上的暱稱叫「小胖」，他的友人嚴先生表示，于男平時說過，他些許諳於水性，沒想到最後卻出事，「我接到電話趕過來看有沒有能幫忙的，但已經來不及了。」

▲▼救援隊在河中央打撈屍體，大批民眾在一旁圍觀。

事後，警方和民間救援隊到達現場進行打撈，直到下午4時多，救援隊才在河中間發現一具身穿紅色上衣的男屍，經證時，確認是于男本人。當時引起大批民眾圍觀，死者家屬看見屍體後，在岸邊痛哭，頻頻呼喊于男的名字，畫面令人心碎。據悉，隨後，警方已將與于男同行的2人帶走調查。