　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

伊爾-2滿佈彈孔仍能飛　任正非靠 「爛飛機」激勵華為「戰勝美國」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲華為總裁任正非用二戰「傳奇戰機」伊爾-2激勵員工面對當前局勢。（圖／翻攝自維博）

▲華為總裁任正非用二戰「傳奇戰機」伊爾-2激勵員工面對當前局勢。（圖／翻攝自維博）

記者吳宛霖／綜合報導

遭到美國嚴厲打擊的華為科技公司，日前舉辦「千瘡百孔的爛伊爾-2飛機」戰旗交接儀式，總裁任正非表示，華為有信心全面補好「爛飛機」上的「洞」，承受美國的打擊。在二戰期間，有許多優秀的戰機屢屢創下「傳奇」，但華為卻以「伊爾-2」作為積極發展的象徵，主因是雖然它在戰爭中被打得像「篩子」，但依然堅持飛行，積極摧毀地面的坦克，讓被打爆的德軍稱為「飛行坦克」。

任正非在7月31日發表題為「鋼鐵是怎麼煉成的」演說，並將內容以電子郵件寄給全體員工。任正非表示，「華為這個『二愣子』經歷一個全球最強大的國家機器的瘋狂打壓還沒有死，活下去就是勝利」，全體員工就像鐵礦石一樣，經過千錘百煉後被壓軋成鋼材。他表示，要把「人才燈塔」亮起來，吸收更多的「丙種球蛋白」進入人才系統，5年後要打造一支迎接勝利的隊伍。

一手打造出華為「狼性文化」的任正非，在演說中拿出一張被打得千瘡百孔的飛機照片，並把當前處於風口浪尖的華為比作這架「爛飛機」。照片上寫著，「沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難。一架二戰中被打得像篩子一樣、渾身彈孔累累的伊爾-2飛機，依然堅持飛行，終於安全返回！」任正非表示，美國對華為的傷害要在2、3年內重振起來，要建立一支能打勝仗的隊伍，以前的只是要「賺點小錢」，但現在華為要能「戰勝美國」。

華為總裁任正非在2月喊話，「30多歲年青力壯，不努力，光想躺在床上數錢，可能嗎？」（圖／達志影像／美聯社）

▲華為總裁任正非表示，有信心承受美國的打擊。（圖／達志影像／美聯社）

這架「爛飛機」伊爾-2原本是單座戰鬥轟炸機，裝配液冷式的AM-38X發動機，以單活塞式三葉螺旋槳驅動，機翼和尾翼則用硬鋁材料製造，機身是鋼質材料，可以有效提高飛行人員被敵方擊中後的生存率，被德軍稱為「飛行坦克」。

這款讓德軍相當頭痛的戰機，主要量產型是縱列雙座封閉式座艙，後座位為面向後方的機槍手座位，並設有彈倉構造，除了能攜帶普通炸彈外，還可發射RS-82反坦克火箭彈和PTAB小型炸彈；RS-82火箭彈可擊穿 50 毫米裝甲，一旦命中將可造成巨大打擊，因此每當集體出動時，有如裝上翅膀的野狼，可以充分摧毀地面坦克，所以又擁有「黑死神」之稱。

華為終端業務執行長余承東表示，「當華為在大陸還很小的時候就出海了，做到海外第一，在海外的市場遠遠超過大陸，大陸互聯網公司決心不夠，其實在國內做的好，在海外也一定能做好。」他表示，華為有一支能打勝仗的隊伍，集中2年的時間便完成「和諧」（Harmony OS）系統的開發，不僅可替代安卓，也支援全球現有的標準，可以在一夜間把所有華為手機都升級成和諧系統。

►戀愛老司機：重點是眼神

ET快訊
「13號玲玲、14號劍魚」颱風可能接連生成　模擬路徑曝！周三
地鐵車廂民眾爆血！港警凌晨聲明「示威者攻擊市民」　網怒瘋傳影
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

伊爾-2滿佈彈孔仍能飛　任正非靠 「爛飛機」激勵華為「戰勝美國」

10噸級「中國黑鷹」直20預計10月曝光　X形尾槳低噪音達到「隱聲」

糗！莫斯科航展「米格-35D」大秀性能　下秒左側翼板尷尬掉落

日本134米巡視船「加強釣魚台巡邏」　環時：中國萬噸海警船對手？

終極編制90架　日本擬下年度開發F2後續機型

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

狐狸辣妹飆慢版《瀟灑小姐》超性感！　開場秀長美腿...劉隽一看設計：聰明的選手

畫面曝光！賓士疑開過頭國道倒車　遭聯結車後方追撞...駕駛被夾慘死

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

「阿班」變成寵姑姑魔人　《只有我能喜歡妳》不許你靠近！

聲林生存週記ep2／陶晶瑩大爆李李仁敏感帶　從沒性幻想過別人...「怎麼可能！」

伊爾-2滿佈彈孔仍能飛　任正非靠 「爛飛機」激勵華為「戰勝美國」

10噸級「中國黑鷹」直20預計10月曝光　X形尾槳低噪音達到「隱聲」

糗！莫斯科航展「米格-35D」大秀性能　下秒左側翼板尷尬掉落

日本134米巡視船「加強釣魚台巡邏」　環時：中國萬噸海警船對手？

終極編制90架　日本擬下年度開發F2後續機型

張育成安打被佈陣沒收　光芒3比2反超印地安人

連假秋冬補助全家省超大　劍湖山12歲以下免費、身分證對對碰

再短小的睫毛都能刷出迷人電眼　盤點6支絕不暈染的濃捲翹睫毛膏

快訊／德州槍擊5死21傷　2槍手隨機掃射車輛...目擊者嚇：他們在殺人

秋冬遊補助9/1上路了！　這篇教你「申請4步驟」爽賺2000元

9月新制懶人包！「10大措施」一次看懂　單身、婚育最高月領5千元

「13號玲玲、14號劍魚」颱風可能接連生成　模擬路徑曝光！周三起變天

U18世界盃／大聯盟球探聚焦陳柏毓　日、韓記者也關注

張育成強勁平飛球被接殺　印地安人2比0領先光芒

長毛、有拉鍊！解構神鞋SacaiＸNike LDWaffle、Blazer，用配件玩出新高度

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

軍武熱門新聞

「中國黑鷹」直20預計10月曝..

伊爾-2支離破碎仍能飛　任正非..

莫斯科航展秀　米格-35D掉翼..

殲-20擬裝「變循環發動機」　..

「鋯石」導彈等離子體隱身　8倍..

日本134米巡視船「加強釣魚台..

日本擬下年度開發F-2後續機型..

殲-16模擬印蘇-30MKI幫..

東風-17飛行中能轉換攻擊目標

解放軍075型成攻台致命武器

首艘國造潛艦民國113年下水

速龍小組戰力驚人！成員有香港最..

美艦再航行南海！陸國防部回應了

川普成立太空司令部對抗中俄威脅

更多熱門

相關新聞

華為未來每年裁汰10%主管 任正非：在火線中選拔人才

華為心聲社區30日首度公開總裁任正非於6月內部會議的講話全文。任正非提到，主官、主管一定實行每年10%的末位淘汰，迫使自我學習，科學奮鬥，下崗的管理幹部一律去內部人才市場重找工作機會；「我們現在就要通過這3到5年把一批平庸或惰怠的幹部更替掉，要下決心換一批血。」

莫斯科航展秀　米格-35D掉翼板

日本134米巡視船「加強釣魚台巡邏」

川普成立太空司令部對抗中俄威脅

「鋯石」導彈等離子體隱身　8倍音速超燃衝壓

關鍵字：

中美貿易華為任正非余承東伊爾-2轟炸機國際軍武黑死神

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵洩慾

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：拉爆

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

18歲男挾持正妹...特警槍藏胯下擊斃

上海好市多亂象曝光！她目睹全程傻眼

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

檢舉狂魔鬧宮廟　警上銬現行犯逮回

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！

辜寬敏批對台無貢獻　郭辦回應了

安宰賢「一週公開對話」確定放鳥

爆打外送員！雞排店「0誠意」道歉

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

脫衣進廁所　門秒被行李箱監禁

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女兒　下場超淒慘

港警4指被斬斷　央視：已是恐襲

更多

最夯影音

更多

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面