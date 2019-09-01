伊爾-2滿佈彈孔仍能飛　任正非靠 「爛飛機」激勵華為「戰勝美國」

▲華為總裁任正非用二戰「傳奇戰機」伊爾-2激勵員工面對當前局勢。（圖／翻攝自維博）

記者吳宛霖／綜合報導

遭到美國嚴厲打擊的華為科技公司，日前舉辦「千瘡百孔的爛伊爾-2飛機」戰旗交接儀式，總裁任正非表示，華為有信心全面補好「爛飛機」上的「洞」，承受美國的打擊。在二戰期間，有許多優秀的戰機屢屢創下「傳奇」，但華為卻以「伊爾-2」作為積極發展的象徵，主因是雖然它在戰爭中被打得像「篩子」，但依然堅持飛行，積極摧毀地面的坦克，讓被打爆的德軍稱為「飛行坦克」。

任正非在7月31日發表題為「鋼鐵是怎麼煉成的」演說，並將內容以電子郵件寄給全體員工。任正非表示，「華為這個『二愣子』經歷一個全球最強大的國家機器的瘋狂打壓還沒有死，活下去就是勝利」，全體員工就像鐵礦石一樣，經過千錘百煉後被壓軋成鋼材。他表示，要把「人才燈塔」亮起來，吸收更多的「丙種球蛋白」進入人才系統，5年後要打造一支迎接勝利的隊伍。

一手打造出華為「狼性文化」的任正非，在演說中拿出一張被打得千瘡百孔的飛機照片，並把當前處於風口浪尖的華為比作這架「爛飛機」。照片上寫著，「沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難。一架二戰中被打得像篩子一樣、渾身彈孔累累的伊爾-2飛機，依然堅持飛行，終於安全返回！」任正非表示，美國對華為的傷害要在2、3年內重振起來，要建立一支能打勝仗的隊伍，以前的只是要「賺點小錢」，但現在華為要能「戰勝美國」。

▲華為總裁任正非表示，有信心承受美國的打擊。（圖／達志影像／美聯社）

這架「爛飛機」伊爾-2原本是單座戰鬥轟炸機，裝配液冷式的AM-38X發動機，以單活塞式三葉螺旋槳驅動，機翼和尾翼則用硬鋁材料製造，機身是鋼質材料，可以有效提高飛行人員被敵方擊中後的生存率，被德軍稱為「飛行坦克」。

這款讓德軍相當頭痛的戰機，主要量產型是縱列雙座封閉式座艙，後座位為面向後方的機槍手座位，並設有彈倉構造，除了能攜帶普通炸彈外，還可發射RS-82反坦克火箭彈和PTAB小型炸彈；RS-82火箭彈可擊穿 50 毫米裝甲，一旦命中將可造成巨大打擊，因此每當集體出動時，有如裝上翅膀的野狼，可以充分摧毀地面坦克，所以又擁有「黑死神」之稱。

華為終端業務執行長余承東表示，「當華為在大陸還很小的時候就出海了，做到海外第一，在海外的市場遠遠超過大陸，大陸互聯網公司決心不夠，其實在國內做的好，在海外也一定能做好。」他表示，華為有一支能打勝仗的隊伍，集中2年的時間便完成「和諧」（Harmony OS）系統的開發，不僅可替代安卓，也支援全球現有的標準，可以在一夜間把所有華為手機都升級成和諧系統。

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