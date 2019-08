糗！莫斯科航展「米格-35D」大秀性能　下秒左側翼板尷尬掉落

實習記者賴韻如/綜合報導

2019年莫斯科航展(MASKS)於27日在茹夫科斯基機場盛大展開,展現了俄國對於未來航空設備的新見解。然而,29日俄羅斯新型米格(MiG)-35D戰機在進行飛行表演時, 左翼的大片翼板竟突然掉落,意外成為觀眾焦點。

據美國軍事航太新聞網站「The Aviationist」報導,這架新的米格-35D「4 + 4」型戰機29日在莫斯科郊外的茹科夫斯基空軍基地(Zhukovsky)起飛展現性能時,發生了翼板掉落事件,當時在駕駛飛機的可能是印度空軍代表團,雖然當下發生了小小意外,但飛行表演仍持續進行,最後飛機也順利降落,沒有發生任何事故。

