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糗！莫斯科航展「米格-35D」大秀性能　下秒左側翼板尷尬掉落

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實習記者賴韻如／綜合報導

2019年莫斯科航展（MASKS）於27日在茹夫科斯基機場盛大展開，展現了俄國對於未來航空設備的新見解。然而，29日俄羅斯新型米格（MiG）-35D戰機在進行飛行表演時， 左翼的大片翼板竟突然掉落，意外成為觀眾焦點。

據美國軍事航太新聞網站「The Aviationist」報導，這架新的米格-35D「4 + 4」型戰機29日在莫斯科郊外的茹科夫斯基空軍基地（Zhukovsky）起飛展現性能時，發生了翼板掉落事件，當時在駕駛飛機的可能是印度空軍代表團，雖然當下發生了小小意外，但飛行表演仍持續進行，最後飛機也順利降落，沒有發生任何事故。

報導中指出，戰鬥機出現「掉翼板」的狀況其實並不罕見，因為它們必須承受異常高G力。美國空軍F-16戰機也於本月2日在密歇根州Willow Run機場進行展演時，出現了掉落檢修蓋板類似狀況。美國空軍F-16 Viper演示團隊指揮官舒密茲（Garrett Schmitz）也於當時受訪時表示，「這對於F-16或任何戰機來說，都是非常正常的狀況。」

這起事件雖然習以為常，但對於俄羅斯聯合飛機公司（UAC）旗下的米格航空器集團來說還是非常尷尬，且就在發生翼板掉落意外的當天，印度zeenews.com也正好發布報導指出，「米格-35D的機身結構，比米格-29的還要來得堅固。」

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