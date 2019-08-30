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「鋯石」導彈等離子體隱身　8倍音速超燃衝壓「一擊必殺」

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記者吳宛霖／綜合報導

俄羅斯戰術導彈武器集團公司（Tactical Missiles Corporation）總經理鮑里斯.奧布諾索夫（Boris Obnosov）表示，3M22「鋯石」（Zircon）高超音速反艦導彈項目正在進行中，並將如期完成，「要知道，項目很困難，並非易事。」作為俄軍中最受歡迎的武器之一，是3大公開發射的高超音速導彈，具等離子體隱身，能對300到400公里範圍內的艦船構成「不可阻擋的」威脅，目前在到達目標的過程中仍未被發現。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，奧布諾索夫在莫斯科國際航空航天展期間舉行的新聞發佈會上表示，「項目正在緊鑼密鼓地進行，並且將在與客戶商定的時間內完成。」

「鋯石」採用超燃衝壓技術達到高超音速，推進是透過空氣從大氣層進入燃燒室內，在燃燒室內混合燃料，因此更輕、速度更快。另外，在飛行過程中飛彈可吸收任何無線電頻率的射線，目前在到達目標的過程中仍未被發現。

根據美國《國家利益》報導，「鋯石」反艦導彈是俄軍中最受歡迎的武器之一，作為3大公開發射的高超音速導彈，能對300到400公里範圍內的艦船構成無法阻擋的威脅，具有等離子體隱身，並能夠在相當快速的通知下發射。另外，在部署上相當容易，據說K-300 Bastion「棱堡」反艦系統就能夠發射「鋯石」。

▲3M22「鋯石」反艦導彈。（圖／翻攝自推特@NavyLookout）

▲3M22「鋯石」反艦導彈。（圖／翻攝自推特@NavyLookout）

英國國防工業顧問、前英國陸軍軍官Nicholas Drummond曾在Twitter表示，俄羅斯的3M22鋯石高超音速反艦導彈的速度達到8馬赫（8倍音速），範圍約1000公里。

「鋯石」是俄羅斯開發的機動反艦高超聲速巡航導彈，半彈道軌道高達750公里，有俄媒報導範圍為1000公里，是一種兩級導彈，在第一階段使用固體燃料，第二階段則使用超燃衝壓發動機，將在今年納入俄海軍的基洛夫級戰列巡洋艦「納希莫夫海軍上將」（Admiral Nakhimov），2022年併入「彼得大帝號」（Pyotr Velikiy）巡洋艦。

「鋯石」是在P-800縞瑪瑙（Oniks）和布拉莫斯（BrahMos）超音速反艦導彈基礎上研製。鋯石導彈長度約為8至10米間，而P-800的長度為8.6米。裝有彈頭的P-800由於進氣口和衝壓式噴氣發動機的限制，戰鬥艙位在導彈的前端且較小，而「鋯石」將進氣口移至底部，因此戰鬥艙可能大小相同或更小。

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