川普成立太空司令部對抗中俄　下步目標為太空部隊

▲川普於玫瑰園宣布太空司令部正式成立。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

美國總統川普於週四〈29日〉正式宣布成立「太空司令部」〈United State Space Command〉，由四星空軍上將雷蒙德（John Raymond）擔任首任司令。太空司令部是美國十多年來最新的戰鬥指揮部，同時，外界也認為川普此舉是為了確保美軍在太空爭霸戰的優勢。

川普在成立儀式上表示，「太空司令部的成立是一個里程碑，正式認證美國國家安全和國防力量在太空的中心地位，也會有助於防禦美國在太空中的重要利益。」

▼川普和新上任的太空司令部指揮官John Romand。（圖／路透）

事實上，美國曾經於1985年時設立過太空司令部，但已在2002年解散。如今再次建立的太空司令部已和從前大不相同，不但在技術和武器上有顯著的進步，面對的敵人更是從以往的蘇聯變成現今的中共和俄羅斯。

太空司令部成立後將會負責規劃及指揮太空作戰、調度軍隊間的衛星通訊業務、觀察外來飛彈。而在太空司令部成立後，川普表示接下來的任務將會是組建一支太空軍，作為美國軍隊的第六軍種。

對於「太空軍」一說，川普強調，太空司令部和太空軍並不相同，成立一支新的軍種必須取得國會的核准。根據了解，美國國會內部目前對太空軍的看法仍有許多意見，有部分擔心太空軍最後會成為冗兵，浪費國防資源，但同時也有人大力支持川普。美國副總統彭斯〈Mike Pence〉則表示，若獲得國會批准，太空軍最快將於2020年開始運作。