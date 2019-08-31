日本134米巡視船「加強釣魚台巡邏」　環時：中國萬噸海警船對手？

▲日本海上保全廳新造的「瑞穗」號（舷號：PLH-41）巡視船。（圖／翻攝自《環球時報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

日本海上保全廳新造的「瑞穗」號（舷號：PLH-41）巡視船的交付儀式，22日於山口縣下關市舉行，該船為6000噸級，全長134米，寬15.8米。日媒曾表示，該船將加強日本對釣魚台及其附屬島嶼（日本稱「尖閣諸島」）的巡邏力量存在。《環球時報》對該船的報導則直言，「中國萬噸海警船的對手來了？」

《環球時報》統整日媒報導，「瑞穗」號造價為154億日元（約合1.36億美元），是第二代「瑞穗」級巡視船（共兩艘）的首艦，其主要武器裝備為一門BAE系統公司生產的「博福斯」MK4型40毫米主炮、兩門JM61R-MS型6管加特林機關炮和6門水炮。

此外，「瑞穗」號巡視船裝備有能夠在夜間進行精確搜索的遠程監視採證裝置，並搭載兩架西科斯基公司生產的S-76D直升飛機，該船將被部署至海上保全廳第四管區名古屋海上保全本部。日本海上保全廳的官員在交付儀式上表示，「希望大家重新認識到任務的重要性，充分發揮出該艦艇的優秀能力。」

▲大陸「海警3901」海警船。（圖／翻攝自《環球時報》）

根據百度百科，中國大陸第一艘排水量突破1萬噸的海警船「海警2901」船，於2016年7月14日開始服役，其姊妹船「海警3901」滿載排水量達1.2萬噸，航速達25節。該船裝備有76毫米速射艦炮、2門副炮以及2挺高射機槍，不論是續航力、耐衝撞性能、適航性、速度各方面都對周邊國家海上執法船具備較大優勢，是世界最大海警船。

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