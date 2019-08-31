阿公到超商「影印破爛舊照」遭拒　熱心女「衝相館」揭悲傷往事：怕忘記...

▲阿公包裡放著一張黑白的破爛老照片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

女網友的熱心一定讓阿公暖在心頭！一名女網友今日在超商遇到一名要影印照片的阿公，無奈阿公的舊照實在太破舊了，超商也無法提供彩色影印的技術，她在聽完故事後連忙帶阿公到相館重洗照片，隨後還把這段過程PO上網，希望阿公能早日與兒子相見。

一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，她表示今（31日）下午坐在超商休息時，看到一名騎著老舊腳踏車、年約80多歲的阿公走進來，並坐在她身旁的位置上，小心翼翼地把包包裡的老舊照片拿出來，裡頭還有一些像信紙的東西。

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阿公這時候把照片拿給店員，表示想要「彩色影印」，但店員表示他們設備沒有那麼好，可能要去專業的照相館才有辦法做到。原PO表示，她看阿公的照片其實已經相當老舊了，不但是黑白的還有點褪色，但是阿公好像無法理解，聽到不能印就急了起來，皺著臉一直問為何不能印。

▲ 超商店員建議要去專業照相館才能處理。（示意圖／翻攝自Google Map）

阿公這時透露，因為自己的兒子學壞離家出走，至今都不見半點人影，已經久沒見愛子的他深怕自己會忘記兒子的模樣，每天就靠著一張老照片解思愁。原PO指出，照片上有一個男人抱著一個小孩，那男人應該就是阿公年輕時的樣子，原來阿公怕照片變得破爛，屆時看不清楚，聽別人說超商可以印，就直接來備份了。

熱心的原PO這時就幫忙查了附近的相館，還帶阿公過去問，還好店家說可以洗，不過價錢當然也是比超商貴上很多。「阿公從老舊的口袋、手微抖地掏出兩百塊，靠背喔不夠ㄋㄟ！」原PO見狀後便主動說要幫他付掉，在告知何時可以領照片時，阿公還泛淚地不斷向她道歉和道謝。

▲原PO發文協尋阿公兒子。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO最後還說，她會寫出這篇文是因為覺得很心疼，「只是想跟某個以前住高雄三民區現在跑掉的不肖子，你爸現在很想你，不管你在哪裡，如果有看到這篇，拜託！馬上！跟！你爸！聯絡！不管怎麼了，好歹讓他看看你啊！」

貼文一出，網友們都大讚原PO很有愛心，「你的心腸很好，會有好報的」、「心地善良的孩子」、「謝謝你」、「這個社會有你真好」、「希望阿公可以早日見到兒子」。

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