影／不要打針！安全帽哥「電梯哭崩」狂縮角落　媽解釋100遍傻眼：是弟弟要打...

記者張嘉晏／綜合報導

哥哥誤會了啦！一名媽媽在臉書分享大兒子爆哭的影片，原來他以為自己要去給醫生打針，害怕到忍不住痛哭，不過真相其實是「弟弟要打針」，無奈他聽到關鍵字後其他話都聽不到了，無論媽媽再怎麼解釋都沒用，網友們看完也全都笑翻了。

一名媽媽在臉書「爆廢公社公開版」貼出一支影片，影片一開始，戴著安全帽的兒子就不停地尖叫痛哭，讓媽媽錄到一半不斷重覆表示「是弟弟要打針，不是你要打針！」原來2歲7個月的哥哥以為是自己要打針，就害怕得瘋狂大哭，無論媽媽怎麼澄清他就是聽不進去，讓她傻眼表示「已經說100次了，到底是在崩潰幾點的？」

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▲哥哥以為自己要打針，在電梯裡哭爆 。（圖／網友蕭廷芳授權引用）

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，大兒子的哭點非常低，很容易就崩潰，這次明明是弟弟要打預防針，他只是陪同的角色，沒想到一聽到關鍵字開關就被打開了，在電梯裡大哭跺腳，還一度縮到角落裡。

不過原PO也說，其實有部分大概也是因為哥哥會心疼弟弟要挨針會痛，才會這麼執著，今天早上他還貼心幫弟弟打針的地方擦藥。被問及「這樣的情緒持續多久？」媽媽表示，哥哥後來在前往醫院的路上一度有冷靜下來，不過到了診間、看到醫生護士後又再度嚎啕大哭，等到弟弟打完針，確認不是他要打後才冷靜下來。

▲不甘願地走出電梯 。（圖／網友蕭廷芳授權引用）

這支影片截至目前為止已經吸引將近1萬人按讚，不少網友都笑說哥哥好可愛，「弟弟先打，哥哥後打」、「他是不是很怕被媽媽騙」、「打針的陰影到底有多大」、「以後長大再看會笑死」、「關鍵字是打針，不分誰要打」、「『打在弟身痛在我心』的概念」。

此外，還有網友突破盲點指出，會不會哥哥以前也是被大人喚做「弟弟」，一時半刻間反應不過來，以為是主角是自己才會這麼抓狂。

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