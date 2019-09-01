地鐵車廂民眾爆血！港警凌晨聲明「示威者攻擊市民」　港網友怒瘋傳影片

記者董美琪／綜合報導

香港831遊行警方與示威者衝突仍相當激烈，警方使用多枚汽油彈、水炮車噴灑藍色染劑，還傳出有臥底黑衣警察開2槍，晚間速龍小隊衝入地鐵制伏示威者，更造成示威者、民眾多人受傷。香港警察1日凌晨在臉書表示，示威者在港鐵太子站內襲擊市民，還有人包圍柴灣已婚警察宿舍作出破壞行為，予以嚴厲譴責。

831遊行原訂由中環遊行至中聯辦大樓，但是申請未過，香港網友改發起未經許可的「為香港罪人祈禱」遊行，活動越晚越激烈。其中，最多人受傷是晚間的港鐵太子站衝突。

▲香港831反送中。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

8月31日晚間10時30分起，港警為制伏黑衣示威者，大批防暴警察與速龍小隊成員陸續進入港鐵旺角站、油麻地站及太子站，甚至到車廂裡壓制示威者，造成多人掛彩流血，現場相當混亂。

從網傳一些畫面可見，有一批防暴警察衝進太子站列車內，使用警棍朝著車上民眾揮打，現場可見水柱、胡椒噴劑往車廂內狂射。不少人因此打開雨傘想抵擋，現場哭叫聲四起，甚至有多人頭破血流。

有網友說，車廂內遭到港警壓制的是示威者，也有人說是一般市民，並譴責警察不分青紅皂白使用武力，讓民眾受傷。

對此，香港警察深夜聲明指出，嚴厲譴責激進示威者在港鐵內暴力行為，並指出有示威者還在太子站內襲擊市民，毀壞站內設施。

港警表示因獲報進入港鐵制止暴力行為及拘捕違法者，要求現場市民離開，對示威者暴力行為，予以嚴厲譴責。

1日凌晨3點00分，港警再度聲明，有民眾包圍柴灣已婚警察宿舍，叫囂及作出破壞行為，滋擾附近居民。因應現場情況，將使用相應武力進行驅散，希望在場市民立即停止違法行為並離開。

不過一些香港網友仍認為警察公然說謊，並貼出畫面表示直指警察動手打人，直到1日凌晨近4點，許多畫面仍在網上持續延燒。

831蒙面武裝分子太子站無差別襲擊市民 【幫手分享出去】 時間2019年8月31日晚上11點零五分。 一刀不剪全長三分鐘，完全係無差別攻擊，冇任何原因及合理懷疑下使用武力及拘捕市民！ 片中1:16蒙面武裝分子更近距離使用40MM大口徑槍械近距離指向市民威嚇，及後更對高舉雙手市民使用大劑量胡椒水發射器攻擊。 最後被打與及用胡椒噴霧噴到嗰幾位男女喺油麻地站最終比差佬捉咗。 Copyright CC By: Pakkin Leung@Rice Post #831五週年 #太子站 #恐怖襲擊 #黑警 由梁柏堅（表弟） Pakkin Leung 發佈於 2019年8月31日 星期六

A real MTR fight ends in an emergency situation and station closure. 22:55 #antiELAB #HongKong #HongKongProtest Edit... 由 Lostdutch 發佈於 2019年8月31日 星期六