快訊／831遊行太子站大混戰！警揮棍制伏示威者　車廂內多人傷

▲太子站大混亂多人傷。（圖／香港01授權使用）



本報訊

民間人權陣線原計劃今日（8月31日）在中環遮打花園舉行「8‧31再集結」集會及遊行至中聯辦，惟遭警方發出反對通知書，上訴後維持原判，民陣召集人岑子杰昨宣布取消遊行。

據網傳，今日至少有兩項有機會凝聚成大型集會的活動，當中包括聲稱屬宗教集會的「為香港罪人祈禱大遊行」，以及有稱擁81.7萬觀眾的YouTuber聲稱要在港島多區舉辦「見面會」。

9月1日

【00:23】太子站E出口外大量救護員在預備救護工作，至少已等候30分鐘，但警察才開閘容許救護員入內。港鐵職員向救護員表示，現場有9名傷者。

【23:55】銅鑼灣站有人阻關閘，現場有逾30名市民在D2出口要求見站長，男子亦推開鐵閘，未能關閉。

【23:53】大批市民在旺角警署及太子B1站外聚集，警方在現場以大聲公呼籲，要求市民停止用鐺射裝置照向警員，否則行為構成襲警。

另外，太子站市民群情洶湧向警員指鬧，有人用燈照射警員，警方則以大聲公向市民指他們正參與非法集結，否則警方以武力驅散

【23:51】在太子港鐵站B1出口、旺角警署外，有至少5至6輛救護車戒備，其中消防處出動流動指揮者。

【23:48】在太子站外的市民不斷大叫「黑社會」、有市民用閃光燈影向警員，群情洶湧。在場警員要求在場人士保持冷靜，有市民大叫「差人你冷靜未呀」、「你地係地鐵打人」等。

【23:40】載有多名傷者的列車車廂，目前停留在油麻地站，同時防暴警於油麻地站內制伏多人。

【23:36】民主黨立法會議員林卓廷強烈譴責警方在太子站列車車廂內，用警棍和摧淚水劑攻擊列車內市民，引起市民嚴重恐慌，製造「元朗恐襲2.0」。

【23:33】警員要求救護員和記者離開太子站B1出口，其後鎖上閘門。

【23:23】在旺角銀行中心一帶防暴已上車並逐步離開。另一邊廂，龍翔道上的部分路障被移走，南北行線各有一條行車線開通，車輛可緩慢行駛

【23:00】港鐵表示，因太子站內的突發情況，車站正在進行疏散，荃灣綫來回方向列車現時不停太子站；觀塘綫列車只維持調景嶺站至石硤尾站，八分鐘一班車。

【22:58】大批防暴警察及警員現已逐漸撤離旺角彌敦道一帶。沿路有大批市民大呼「黑警還眼」「走啦」，群情洶湧。

【22:50】記者在旺角站現場直擊，有一隊速龍小隊乘搭荃灣線港鐵來到旺角站，部分頭盔上標籤顯示隸屬西九龍，現埸所見有人被制伏後躺在地上，其自稱是傷殘人士。防暴警察並搜索站內的男女廁，有使用者被嚇到，受驚下離開女廁。另外，有示威者表示，剛才聽聞有人被防暴警察扯入站內控制車後，示威者趕至支援，毀壞了玻璃。

港鐵於晚上10時許指，旺角站控制室一度被示威人士破壞，玻璃窗亦被打爛，站員為安全起見，被迫退至另一房間，必須報警求助，荃灣綫及觀塘綫來回方向列車不停旺角站。

【22:49】一架空車駛進旺角站，內有穿上裝備警員由列車出來，並走上大堂巡查，包括走入廁所及控制室，其後有速龍及軍裝警員到月台，趕乘客落車，並登上該列車，稱會前往太子。到23:03該列車駛離旺角站。

【22:40】不少黑衫示威者乘坐港鐵前往不同地點，突然有大批防暴走入旺角站大堂，約3分鐘後，目測有三架往荃灣及調景嶺方向的列車不停旺角，當時現場有廣播呼呼市民離開，但尚未有表明是停站。

【22:57】 警方於旺角站銀行中心外舉橙旗。

【22:49】 旺角彌敦道東西行綫仍未開封。

【22:45】 旺角站銀行中心出口有防暴警察戒備，多個出口有警員把守。

【22:43】 港鐵列車不停旺角站。

【22:38】警察手持警棍、盾牌進入旺角站驅散示威者；旺角站有廣播話，請所有乘客離開旺角站。

【22:33】銅灣灣軒尼詩道發現合共近30粒胡椒球、催淚彈、橡膠彈頭及彈殼

【22:13】 水炮車在維園外岀現。

【22:05】 10點正左右，天后一帶民居有零星聲音高呼「時代革命，光復香港」及「黑社會」；警方同時在天后栢景臺外馬路拆除路障。

【22:03】立法會主席梁君彥透過發言人表示，對於有示威者再次衝擊立法會大樓感到極為痛心及失望。他對示威者罔顧在場人士安全，投擲易燃物品和磚頭等，予以嚴厲譴責。

【21:59】防暴警察正在天后站外搬走路障，有女警向其他警員稱留意身邊的「暴民」，在場市民不滿稱他們只是天后居民。

【21:48】在尖沙咀，警方推進至梳士巴利道停下，指彌敦道即將通車。

【21:46】原在炮台山站外的防暴警察即將推將至天后站外，有示威者早前在天后A1站外設路障，但其後隨即散去，現場只餘下記者。

【21:44】 防暴警在天后站對出設置防線，大批示威者已入天后站。

【21:42】 倒地伯伯表不腳痛，指責警員「你唔好走！你話我假（扮不適）！我八十幾歲！」

【21:37】 警方控制記利佐治街百德新街路口，有救護車到場，附近聚集數十名市民，大呼「上白車」，要求讓被捕人士上救護車接受治療。

【21:32】防暴警察突然向天后方向推進。

【21:28】有示威者於尖沙咀彌敦道古蹟辦對開焚燒垃圾桶。

【21:25】北角油街外有約五十名防暴警察戒備，據現場消息指，約十多分鐘前有部分示威者聚集設路障，其後大批防暴警察到場，示威者馬上散去。現場只剩下居民，有市民大叫「收隊」、「走啦」，同時亦有市民大叫「支持警察」。

【21:25】防暴在維園外對出告士打道天橋設起防線，阻止記者前進

【21:20】記利佐治街地上發現有疑似海棉彈，隨後執走。。而在百德新街附近，有一名身穿黑衫男子被制服；另有一名身穿白灰間衫的男士被防暴截搜身。

另一邊廂，在尖沙咀，警方開咪警告示威者勿用雷射槍射向警方，更揚言「啲布袋彈對準你哋」。

【21:14】 尖沙咀已發放多枚催淚彈。

【21:11】 記利佐治街翡翠明珠商場外，至少兩人被捕，有社工呼籲被捕者讀出名字，以協助其聯絡律師和家人。

【21:07】炮台山站有市民呼籲未上車人士盡快上車。

【21:02】 水炮車在希慎門外戒備。

【20:48】有示威者在SOGO投擲汽油彈，但位置距離警方數十米，防暴警在原位置，即軒尼詩道500號發射數發催淚彈。

【20:47】尖沙咀彌敦道、加連威道已封路。

【20:46】警方表示，激進暴力示威者在灣仔及銅鑼灣四處縱火，危害在場人士和警務人員的人身安全。警方再次重申，會使用相應武力驅散，警告示威者立即停止違法行為。警方對示威者一切暴力行為，予以強烈譴責。

警方也提醒附近一帶市民留意情況，如有需要，盡量留在室內安全地方，並關好窗戶。

【20:36】 彌敦道近尖沙咀警署有零星市民舉起開了閃光燈的手機，並高呼「光復香港，時代革命」、「香港人加油」，約數分鐘後散去，暫未見有大批示威者。

【20:40】水炮車再抵波斯富街。

【20:30】崇光門口爆發衝突，警方發射催淚煙。示威者向波斯富街推進，擲燃燒彈。

【20:28】速龍於銅鑼灣揮警棍驅散人群，多人被制伏。現時防暴警在軒尼詩道近SOGO位置設下防線，有示威者在希慎廣場內高叫「黑社會」。

【20:22】大批速龍正在灣仔軒尼詩道向銅鑼灣進發。

【20:19】水炮車到灣仔軒尼詩道，水炮車向人群發射水炮。

【20:15】警方繼續在灣仔一帶搜捕，拘捕多人。

【20:05】警方在灣仔拘捕一男一女。

【19:49】兩架水炮車到警總外。

【19:47】水炮車正從太古廣場前往灣仔。

【19:44】警總響起火警鐘聲。

【19:33】 在警總附近，有示威者堵路，不讓消防車前進，有人大叫：「讓路！」但有人堅持不讓。

【19:28】 現場傳出兩下爆炸聲。 現場有示威者叫「退後d！好熱啊」。

【19:15】兩輛水炮車停泊在中信中心。

【19:10】示威者於警總附近燃燒雜物，火光熊熊，濃煙升上10層樓高。

【19:05】 金鐘部分防暴警察登上警車，有部分防暴警則往添美道方向離開。

【19:03】太古廣場內人群慢慢散去。

【18:57】防暴警察向金鐘道推。

【18:53】大批身穿黑衣及防毒面罩的人士由灣仔方向，沿軒尼詩道走入銅鑼灣近SOGO一帶。

【18:40】英籍警察機動部隊校長莊定賢到前線視察，在後方警員叫記者退後時，便張開雙手說：「伙記，現場沒有人」。現時三部水炮車，全到政總。

另外，大批示威者到金鐘站乘車離開，擬轉往其他地方。

【18:22】警方在灣仔告士打道，向金鐘方向前進。而在添美道的示威者則突然撤離。

【18:18】立法會議員入口外有近百名防暴戒備。

【18:16】 大批防暴警朝力寶中心外巴士站推進。

【18:10】近解放軍總部天橋底位置雨勢頗大，示威者退卻到巴士站。另一邊廂，原在立法會煲底的示威者將防線退到夏慤道和添美道交界。

【18:04】炮車第三度發炮，於總外射藍色水。有旅遊巴運載警力到政總增援。

【18:01】示威者在政總外，以燃燒彈發動一輪突擊。另，一枚催淚彈射向數名記者站立的花槽，彈地後擊中記者左小腿正面，傷處有瘀痕。

【17:57】示威者在天橋底再次部署陣型，隨後開始挖開地磚。

【17:50】水炮車於添華道外射藍色水炮，大批示威者散開。

【17:49】有催淚彈射到解放軍總部旁，示威者丟到解放軍總部內。

【17:45】警方譴責暴力行為

警方表示，由於大量示威者衝擊政府總部及立法會，並投擲汽油彈。警方多次警告示威者停止違法行為無效，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。

另外，有示威者亦向警察總部投擲汽油彈。警方對示威者一切暴力行為，予以嚴厲譴責。警方警告示威者停止違法行為，立即離開。

【17:40】政總外，水炮車出動並向天發炮。政總高處平台頻頻傳出槍響，示威者蹲下掩護。

【17:25】現時約二百示威者聚集於政總外，警方在立法會煲底連發多枚催淚彈後，示威者不斷投擲投燃燒彈。

【17:35】警方第兩次展示黑旗。

【17:25】警方舉橙旗。在立法會煲底位置，連發多枚催淚彈。現場記者表示，最少發射了五至六輪五至六輪，有催淚彈平射，射中記者腳部。

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