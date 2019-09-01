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網亂傳「韓國瑜跳樓亡」...IP竟在國外　競辦蒐證提告

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▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

記者徐政璿／台北報導

批踢踢實業坊（PTT）8月31日亂傳「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」的消息。國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡回應，黑韓不應該黑到沒有人性、沒有是非，競辦會委請律師蒐證並提告。

何庭歡表示，她跟韓國瑜通電話，韓國瑜還是活跳跳、生龍活虎，對於這種謠言，競辦會提告，也希望不要再發生；至於此發文帳號是否為境外IP，這部分就交由警方蒐證。

有關如何防範類似的假消息，何庭歡表示，預計每週一、三、五下午1時11分在臉書直播，反擊黑韓的謠言，把事實真相告訴民眾，讓大家有判斷的依據，接下來韓國瑜可能也會加入直播，一起討論。

國民黨吳敦義也表示，有網友利用PTT實業訪發布假的消息，這實在非常可惡，「我們希望社會不要被這些壞份子，用自己的私心，或是不道德的意願製造假新聞，讓國家社會越分裂」。

警方表示，目前查出貼文者的IP位址是在境外，但不排除發文者是利用「跳板」轉接，人其實是在台灣，警方目前正全力調查中。

警方指出，貼文者誣指韓國瑜跳樓身亡，已經涉及毀謗罪，即使市政府沒有正式報案，警方仍會可根據《社會秩序維護法》第63條規定：「散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰」，對貼文者或轉貼文章者展開偵辦並函送裁罰。

▼批踢踢實業坊八卦版8月31日10點有網友以「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」為標題 。（圖／翻攝PTT）

▲▼批踢踢實業坊八卦版今早10點有網友以「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」為標題 。（圖／翻攝PTT）

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