學店同學「3倍年薪屌打」有車有房逆轉　南投哥震驚：設備工程師能翻身？

▲學店生晉級人生勝利組。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

南投一名網友從事化工行業，年薪約45-50萬，最近他赫然發現，從小到大一路念學店的同學，做了幾年設備工程師，加上洗國立碩學歷，年薪竟是他的3倍之多，讓他羨慕的同時，不禁好奇，「這是學店生翻身的職缺？」

男網友在ptt八卦板提到，他的一些國中同學，是讀書時期就在抽菸、交女朋友的8+9，一路上都唸學店，大學也是讀私立科技大學；沒想到，退伍進科技業當設備工程師後，人生瞬間有翻轉的趨勢。

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那些同學在職場打滾的同時，也去洗到國立碩士學位，接著再跳槽，現年不過30歲，年薪至少有120-140萬；回頭來看，男網友從事化工業的環保相關職缺，由於在南投鄉下，年薪大概50萬左右，兩者一比較，他瞬間有種難以言喻的苦澀。

▲有房有車還有美嬌娘。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

原po不禁厭世地說，「哇X，是我的2-3倍年薪，他們的老婆都很正，大部分是櫃姐、美髮業這些，然後看他們的生活也都還不錯，開歪L的車，重點是房子全部家裡出，不用繳房貸的，所以...設備工程師真的是學店生翻身的職缺？」

對此，鄉民紛紛回應，「人家也有洗個國立碩啊，不洗怪誰」、「設備要做久也是種本事」、「設備根本不算工程師，高級op而已，製成也只是高級op，只有rd才算」、「是家裡有錢，跟做什麼無關」、「設備讚，要選黃光，沒人想做，有機會」、「重點是房子家裡出吧，是不是設備都無所謂啊」。

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