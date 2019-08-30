吃普渡泡麵！他好奇老人大推款「蚵仔味細麵」多神　饕客秒激讚：求復出

▲原PO好奇，蚵仔味細麵有鮮蝦魚板麵幾成功力。（圖／翻攝自YouTube）

網搜小組／鄺郁庭報導

最近有許多停產的經典商品引起討論，像是7、8年級生的回憶「le tea」、「Qoo」等等，就在《Dcard》上引發熱論。一名網友則是在PTT表示，他在家裡吃普渡買的某牌鮮蝦魚板泡麵的時候，想起以前人很推「漢寶蚵仔味細麵」，「我太菜沒ㄘ過辣，有木有老人說一下，漢寶蚵仔味細麵大概有幾成來O客功力？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「漢寶蚵仔味細麵有幾成來O客功力？」文中表示，他在家裡吃普渡買來的來O客鮮蝦魚板麵的時候，想起他曾聽說吃過「漢寶蚵仔味細麵」的人很推，因為沒吃過，所以好奇發文，想知道蚵仔味細麵有幾成鮮蝦魚板麵的功力。

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看到貼文後，不少老饕馬上大推給分，「12成功力」、「大概有20成以上」、「味道很特別，之後再也沒吃過類似的」、「漢寶沒人比它好吃」、「漢寶真的好吃，陪伴我當兵的日子」、「差不多20年左右沒有類似味道的泡麵」、「漢寶蚵仔味細麵一碗100我也買」、「個人心中NO.1，可惜金車不做泡麵了」、「真的好吃，高中時代晚自習都在偷吃」、「金車泡麵讚啦！」

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▲許多老饕都大推金車泡麵。（圖／翻攝自YouTube）

還有許多專業吃貨推薦其他口味，「我倒覺得漢寶牛肉麵比較好吃」、「金車漢寶系列洋菇牛肉麵，小弟我當兵的時候營站買得到這個，簡直是寶」、「以前還有沙茶魷魚口味，超好吃」、「金車怎沒考慮重開生產線啊？東坡肉拉麵也好吃」、「洋菇牛肉麵傳奇好吃」、「東坡肉拉麵也好吃。」

不過也有人認為，「牛肉口味或鮮蝦海鮮每家都半斤八兩」、「好吃為什麼後來會不賣？真那麼好吃為什麼會被市場淘汰？」據悉，「金車」是台灣的飲料和食品公司，旗下經典產品有伯朗咖啡、波爾系列飲料食品、金車麥根沙士、健酪乳酸飲料等等；在1990年代，金車曾經生產「漢寶」系列速食麵，現已完全撤出速食麵市場，讓不少消費者很懷念。

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