產後胸部下垂！33歲媽找「教父」隆乳一度休克　她淚訴：無法抱女兒了

▲小劉術後雙腋下都多出了10幾公分的傷疤。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

哈爾濱「藝星醫療美容醫院」近日被爆出醫療糾紛，一名33歲女子小劉（化名）為解決產後胸部下垂的困擾，今年6月到該醫院找一名號稱「隆乳教父」的醫生進行手術，沒想到術後雙腋下竟多出了10幾公分的傷疤，甚至連左手臂都無法抬起，讓她氣得淚訴，「女兒想要我抱抱她，我都做不到。」

據上游新聞報導，小劉5年前生下了女兒，事後曾計劃在藝星醫院做皮膚保養，於是便在今年4月9日預付了18,900元（台幣約8.2萬元），不過後來因時間衝突無法做美容項目，多次聯繫該院的銷售人員談論退款事宜，但已過了2個月，對方卻遲遲未將預付款退還給她。

直到今年6月6日，小劉再次來但該醫院催還退款一事，過程中卻自覺從生下女兒之後，胸部就逐漸下垂，變得越來越沒自信，加上在銷售人員的推銷下，讓她臨時決定做隆胸手術。就在當天，她瞞著正在出差的丈夫，又刷卡支付了6萬多元（台幣約26.3萬元）的手術費用，隨後便開始進行術前檢查，報告結果顯示一切正常。

▲事發當天，由於該醫院正在做促銷活動，因此銷售人員便向小劉推銷「隆乳手術」。

小劉表示，自己在當天下午2點半左右進入了手術室，「麻醉後我很快失去意識，醒來時已經是晚上9點多，當時意識還不清醒，只知道病床周圍有數名醫生。」直到當天深夜，小劉感覺渾身發冷，便請求藝星的醫護人員將她送往正規的大型醫院救治。

小劉提到，「我被送到正規醫院的急診室時已經是6月7日淩晨2點鍾左右了，按照相關規定，輸血需要家屬簽字，當日淩晨2點40分我丈夫才接到藝星工作人員的電話，通知要立即趕來醫院，說我需要輸血。」據悉，在此之前，入院相關手續均為藝星工作人員代為簽字。

當時，醫院記錄顯示，術前診斷小劉的症狀為「隆胸術後失血性休克、凝血功能障礙、低蛋白血症」，經過全力搶救，已無生命危險。小劉表示，事後才知道，原來自己於6月6日下午3點半左右開始進行隆乳手術，被麻醉後竟出現失血性休克、大出血等情況，而且正常手術應該是2小時，但當時手術卻花了近5小時。

▲小劉事後到正規醫院急救時才得知，自己在隆乳過程中曾一度休克。

據了解，替小劉進行手術的朱姓主刀醫生已從事整形外科30年，曾就職於大陸國內外多家整形機構，致力於微創技術隆胸的美學塑造領域，在哈爾濱藝星官方微博上還被冠「隆乳教父」一稱號，沒想到日前卻出現這樣的差錯。

小劉難過表示，「我真的很後悔，現在胸部左右兩側分別留有18公分和12釐公分的疤痕，而且左臂還不能抬舉，女兒想要我抱抱她，我都做不到。」對於該醫療糾紛，哈爾濱市道里區衛生局的相關負責人表示，此事涉及到當事人和醫護人員的隱私，不方便透露。