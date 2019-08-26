心臟病男童被要求跑2圈操場休克「成植物人」　台中父親痛訴：校方疏失

▲男童父母26日赴監察院門口抗議，質疑校方人為疏失才會造成悲劇發生。（圖／人本教育基金會提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中烏日國小一位患有先天性心臟病的男童，2016年10月間與同儕到操場練習跑步，跑完2圈操場後，男童返回3樓教室竟休克倒地，但校方尋找校護求助未果，10分鐘後才叫了救護車急救，但男童因腦部缺氧過久成為植物人，男童家長26日到監察院門口抗議，質疑是校方人為疏失才會造成意外發生；對此，教育局表示，經查該校每年教職員、校護急救訓訓練皆為合格，未來也會持續關懷男童後續醫療進展，全力提供協助。

▲▼家長出示男童診斷證明（上圖），以及聯絡簿上與導師的對話。



男童父親26日痛心指控，兒子有先天性心臟病，在新生入學時有特別告知導師、體育老師，絕對不能進行劇烈運動，但兒子6年級時換了新的體育老師，在2016年4月間就曾因要兒子運動，導致他昏倒，但當時校護判斷說是癲癇症狀。

同年10月間，因班級參加路跑活動，事發當天導師要求男童到操場跟班上同學一起練跑，跑完2圈操場後，男童回到3樓教室不到1分鐘就倒地休克，第一時間有學生先去找校護未果，隨後由男老師抱著男童到健康中心，10分鐘後才叫救護車，校護也未使用「自動體外心臟除顫器」（AED），認為是校方人員疏失才造成意外發生，但事後教育局把事件定調為意外事故，不啟動調查。

「現在就是等待奇蹟出現...」男童父親表示，為照顧男童，辭去原本電子業工作，與妻子、看護輪流照顧兒子，家中經濟狀況真的不樂觀，只希望還給家屬一個真相。

▲男童跟著同學到操場練跑2圈，返回教室後就休克昏倒成為植物人，目前由父母、看護輪流照顧。



對此，台中市教育局澄清，事發當下，學校有依據緊急事件處置流程，由校護施予心肺復甦術，導師聯絡該生家長及打119，消防人員到場後接手對該生施以急救措施，校護也有陪同家長到醫院；針對家長質疑學校未加強教職員急救教育訓練，經查該校每年辦理教職員工急救教育訓練，校內護理人員亦有接受40小時救護技術訓練，並每兩年接受8小時複訓訓練。

教育局指出，本案已進入司法程序，有關家長針對導師及校護提起業務過失致重傷害罪之訴，台中地檢署業予以不起訴處分，高等檢察署台中分署也駁回家長所提再議的申請。

教育局強調，市府獲知後立即指示學校積極協助家長，駐區督學除要求學校立即進行校安通報外，也持續關心該生，學校並針對事件召開會議檢視事件處置過程；未來，已請學校持續關懷該生後續醫療進展。