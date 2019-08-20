7歲童遊玩回來高燒14天...身上多出1公分「焦黑傷疤」　醫曝：器官險衰竭

▲男童遊玩回家後，高燒14天遲遲未好轉。（示意圖，非當事人／視覺中國）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東河源市一名7歲男童小翼（化名）近日跟家人到郊外出遊，回家後卻開始發高燒，持續14天都未見好轉，甚至身上還冒出了一個約1公分的黑色傷疤，送醫後才被查出得到「恙蟲病」。醫生透露，這個病若當感冒來醫治就會延誤治療，最後還可能器官衰竭而死亡。

綜合陸媒報導，小翼近期跟著家人去郊外遊玩，沒想到回來後不久就開始發高燒到40度，原本以為只是普通感冒，便在家人的陪同下到當地醫院看診，但過了12天高燒卻一直沒退，甚至還出現頭痛、顫抖、全身無力等症狀。

隔了2天之後，男童的家人發現孩子左側腹股溝附近有個約為指甲大小的腫塊，仔細一看，發現這個潰瘍僅1cm大小，邊緣焦黑、中間下凹，就像是被煙頭不小心燙到一樣。小翼媽媽回憶，這個傷疤以前從未見過，似乎是發燒前後才出現，她事後驚覺事態不對，便趕緊帶著孩子到大醫院求助。

▲男童被恙蟲咬傷的地方焦黑結痂。（圖／翻攝深圳市兒童醫院感染科）

經檢查後，醫生表示，小翼的肝臟有明顯增大，肝功能肝酶上升至近61IU/L（正常值為40 IU/L以下），「這是一個危險的信號，孩子的肝功能開始受損了。」最後，醫生確診小翼並非得到一般的感冒，而是「恙蟲病」。

醫生特別叮嚀男童的家長，若被恙蟲咬後，卻當成一般感冒來醫治的話，就可能延誤治療時間，最終出現多器官衰竭，導致死亡。事後，醫生立即調整治療方案，給予黴素口服治療，直到3天後，小翼的高燒終於退了，住院一星期後順利出院了。

▼恙蟲。（圖／翻攝深廣電第一現場）