男剛入獄3天「綠到出汁」！陣頭哥兒們染指17歲小女友…挨告性侵結局超逆轉

▲小榮才剛入新竹監獄服刑短短3天，女友就與哥兒們發生性關係。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／苗栗報導

新竹一名年僅17歲的少女107年間因男友入獄服刑，想寫信詢問近況，便找了男友的好友魏男一起買郵票，不料2人事後卻到魏男家中滾床單；少女在失身後內心相當自責愧疚，自覺對不起男友，並對魏男提告性侵。苗栗地院審理後，認為少女事後並未對2人發生關係一事而感到不悅、甚至責備魏男，還傳訊請魏男到酒吧載她回家，與遭到性侵的受害者產生畏懼、戒慎之心顯有不同，因此最後判決魏男無罪，全案仍可上訴。

判決書內容指出，少女與其男友小榮交往，且因魏男與小榮分屬不同陣頭，平時出陣時也會遇到，因此少女也與魏男相識。107年6月，小榮因案入獄服刑，少女在男友坐牢後第3天難以抑制思念之情，便想寫信詢問男友獄中生活情況；但當時少女正在竹南訪友，對苗栗不熟，最後只好找上魏男「陪同買郵票」。

少女控訴，在買完郵票後，魏男提議要看柴犬，便將她載回其住處，起初她心中感到害怕，但因為相信老大管小弟的作風，最後還是硬著頭皮跟去；豈料進到屋內後，魏男竟開始伸手撫臀，並出言挑逗，「會不會介意我只穿內褲」、「妳怎麼不躺一下」、「你玩手機、玩狗狗，我就玩你！」隨後更將她壓倒在床上、性侵得逞。

少女指出，魏男力氣相當大，她根本無法掙脫，吊帶褲與內褲一起被褪下，當下她嚇得大聲喝斥「不要！」少女說，魏男明知她有男友，且當天剛好月經來，但魏仍是未戴保險套硬上得逞，還射在她的肚子上。少女事後不甘受辱，憤而提出告訴。

▲少女控訴魏男力氣相當大，不顧她意願強行硬上得逞。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

魏男出庭時堅決否認性侵一事，辯稱他與少女認識一年多，2人是朋友關係，當天是少女要求載她回香山，但是天氣不佳，少女又不願坐公車或火車，因此他開玩笑詢問「難不成要到我家來看柴犬？」沒想到少女欣然應允，他只好載著少女返回住所，2人並在屋內發生曖昧互動，還在床上嘻笑玩鬧，自然而然發生性關係，且事發當下少女未明確表示拒絕、也未將他推開，甚至還告訴他「吊帶褲的拉鍊在哪」。

法官審酌2人對話紀錄，發現少女在與魏男發生關係後，曾傳訊「我真的覺得剛剛『我們』做那檔事我真的很對不起阿榮（哭臉表情符號×3 ）」、「可是重點我很對不起小榮」、「我真的很難過真的覺得對不起小榮」、「而且還要給小榮一個交代」、「而且你覺得你要怎麼給小榮一個交代」、「小榮一定也要一個交代！」言詞間僅能感受到對甫入獄男友的歉疚，並未對魏男表示怨懟；且案發當晚少女仍前往酒吧與友人喝酒，並傳訊要魏男來載她，與依常理所應呈現之反應有明顯落差，因此法官最後認定雙方性行為並未違反少女意願，判決魏男無罪，全案仍可上訴。

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