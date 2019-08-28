3惡煞深夜闖住處！他睡夢中遭毒打　剩條內褲赤腳狂奔...脫皮滲血躲暗處狂抖

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄28日凌晨3時許發生一起擄人案件，劉姓男子在睡夢中遭到3名惡煞闖入租屋處中毒打，他趁隙逃出門外，僅穿條內褲打著赤腳在路上狂奔求救，最後跑到附近加油站躲避。警方獲報趕至現場，但嫌犯一見警方便落荒而逃，目前警方正調閱監視器循線逮人。

▲劉男睡夢中遭毒打，穿內褲赤腳狂奔求救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，劉男疑似與3名惡煞有感情及債務上的糾紛，且有人指稱，劉男疑似「睡了別人女伴」，而28日凌晨3時許，對方帶著2名同夥趁著劉男熟睡之際闖入他租屋處，接著就是一陣毒打，嚇得劉男不顧身上僅剩一條內褲，直接打著赤腳趁隙逃跑求救。

▲劉男最後躲在暗處躲避追打。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方獲報趕抵現場，發現打人的3名惡煞已落荒而逃，劉男則因腳掌脫皮滲血及身上多處擦挫傷，送醫包紮後並無大礙。另外，警方目前正調閱監視器，並循線以車追人，已盡快釐清案情。

▲警方目前正積極調閱監視器循線逮人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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