國小校園「狼叔」性侵學童　南檢：犯嫌羈押期滿交保在外

▲台南地檢署指出，本案目前仍由檢察官偵辦，該案被告因羈押期限屆滿而釋放，目前尚未偵結，仍在偵辦中。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

針對有家長向台南市議員林燕祝陳情，指其國小兒子遭校外狼叔性侵案，台南地檢署30日傍晚指出，本案目前仍由檢察官偵辦，該案被告前因涉犯重罪有逃亡、串證之虞，經檢察官聲押獲准，後因羈押期限屆滿而釋放，目前尚未偵結。

台南地檢署指出，有關林燕祝議員記者會，南檢說明如下：1、本案現由南檢檢察官偵辦中。2、該案被告前因涉犯重罪有逃亡之虞及有串證之虞經檢察官聲押獲准，嗣因羈押期限屆滿而釋放。3、本案承辦檢察官已陸續針對相關人等進行訊問並調取相關事物證，因仍有其他事證待確認，故尚未偵查終結。

▲台南市議員林燕祝，接獲國小學童家長陳情指兒子在校內遭人性侵。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，有台南國小家長向台南市議員林燕祝陳情，家長泣訴其10歲兒子，日前在校園周邊的超商，遭陌生男子亂摸，家長發現後耐心仔細詢問，才驚知兒子前年就遭到1名男子性侵，對方還威脅兒子如說出去就要打死他，家長2019年6月報案後，該男一度遭羈押，但現在又交保，讓家長相當害怕，向林燕祝陳情。

受害學童母親表示，兒子前年在校園廁所被性侵後，始終不敢說，今年6月又在校內一處偏僻的大榕樹下再被性侵得逞，校方明知有陌生男子進出校園，卻從未積極處理，也未能事先防範，她無法接受她的孩子遭受到如此的對待，嫌犯還恐嚇孩子不能公開，否則要打死他。

家長並質疑為何在事情發生後，隔天還可以進入學校，用物質利誘的方式繼續對其他孩子進行騷擾，甚至於嫌犯透過在學校自認的乾兒子，還自己開車跟著去校外教學，為了此事她還因為過度傷心，而造成3個月的身孕流產。

林燕祝表示，家長投訴後讓她相當氣憤，初步掌握約5名男童疑有類似受害，已要求相關單位應盡速把案情查清楚，還給台南的家長、小孩安心的校園空間。

林燕祝議員強烈要求教育局和警察局、社會局，應該要積極介入與強力執行，並檢討通報機制！讓我們的孩子們，在新開學的下週開始，可以預防這類的憾事再度發生。