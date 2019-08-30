「火爆水蛙」身背「4條通緝」躲嘉義！涉跨年夜為500萬債　彰化開轟當鋪50槍

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉30日上午8時許傳出槍響，歹毒與警方對峙了近5小時之久，最後終於投降。事後這名嫌犯也被起底，他身上背有多起前科，還有4條案件仍在通緝中，而更令人驚訝的是，他正是今年跨年夜在彰化秀水持槍猛開50多槍的嫌犯，超狂行徑相當令人髮指。

▲嘉義槍擊案，歹徒投降。（圖／記者翁伊森攝）

回顧案情，30日上午8時許，嘉義一間民宅的3樓住客，突然持槍挾持1樓住客，雖然1樓住客已經趁隙逃出，持槍客稍早也先丟出一包黑袋子及長槍一把，而在繳出槍械約15分鐘之後便向警方投降，警匪對峙了大約5小時之久。

警方調查，年約40歲的匪徒，綽號「水蛙」，事發時他疑似正與朋友講電話，情緒相當激動。此時，一樓房客要求他「小聲點」，孰料他一氣之下持長槍連開數槍，更衝下一樓挾持房客，而該名房客在被挾持30分鐘後，就已經趁隙逃出。

▲警方起出2長（含一散彈槍）8短槍。（圖／記者翁伊森攝）

此外，稍早持槍客先將一包黑袋子、一把長槍用丟的方式繳回，而大約過了15分鐘後，他就向警方投降，身上還疑似穿著防彈背心。更離譜的是，這名綽號水蛙的嫌犯，身上有2把長槍、8把短槍、145顆子彈、手榴彈，摩托車上又搜出3把短槍，持有的火力相當兇猛，所幸稍早嫌犯就已經投降，沒有造成人員傷亡。

另外，嫌犯也被查出有毒品槍砲、殺人未遂、組織犯罪，身上還有4條案件仍在通緝中，而更令人驚訝的是，他正是今年跨年夜在彰化秀水持槍猛開50多槍的嫌犯，但當時他逃逸無蹤，彰化刑大更確定事發當時就鎖定犯嫌，然而，他行徑相當狡猾，在嘉義及台南等地躲避警方查緝，而最後終在嘉義民雄這起槍擊案件落網，也結束這場驚魂記。

▲嫌犯被查出就是跨年夜在彰化狂開50槍的嫌犯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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