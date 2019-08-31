安全帶沒寫法文…旅客狂投訴22件「違反語言公平」　加國航空判賠50萬

▲加拿大航空未依規定使用法文判賠旅客49萬元。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

部分交通工具會為了方便旅客使用多種語言，例如空服員會用航空國籍母語外加英文，說明搭機注意事項。一對來自加拿大渥太華的夫妻，則因為加拿大航空飛機上的安全帶，上面寫著英文而非法文，一狀告上法院，最後加拿大航空被依違反《官方語言法》，判賠這對夫妻2萬1000元加幣（約台幣49萬元）。

來自加拿大渥太華（Ottawa）的泰保杜夫婦（Michel and Lynda Thibodeau）2016年向加拿大聯邦法院控訴，加拿大航空（Air Canada）機上共有22件違反語言公平的案例，包含安全帶上的標示是英文而非法文、緊急出口的法文標示字級小於英文，以及空服員說明注意事項時，法文說的比英文還要簡短等。泰保杜夫婦指控該航空「侵犯法文使用者的語言權利」。

▲圖為加拿大航空櫃台的英法雙語告示牌。（圖／達志影像／美聯社）



泰保杜夫婦是依照《加拿大權利與自由憲章》（Canadian Charter of Rights and Freedoms）與《官方語言法》（Official Languages Act）向法院提告，該法保障了英文與法文在該國具有平等的地位。這也不是該對夫婦第一次對加拿大航空提告，但在此案之前，都只有輕微的罰款與口頭致歉。

根據法院文件指出，加拿大航空辯稱，安全帶與緊急出口的標誌，是製造商的決定，且在飛機上播放的雙語影片中，也詳細地說明了使用方式。加拿大航空認為，乘客與法院解讀《語言法》太嚴苛，法條中並無規定兩種語言的「位置、大小」都必須一致，只要達到相似即可。

最後聯邦法院大法官聖路易（Martine St-Louis），仍判加拿大航空敗訴，必須針對其中14起敗訴案例，支付每案1500元加幣的罰款給該對夫婦，並書寫正式的道歉聲明。泰保杜夫婦向電視台表示，他們會繼續搭乘加拿大各家航空，「每家航空公司都必須像服務英文旅客一樣，向法文旅客提供相同的待遇。」

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