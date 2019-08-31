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川普駁斥「貿易戰傷害經濟」　反嗆Fed和美企：只會批評卻什麼都不做

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普曾說美中貿易戰的打法和他過去在業界的做法一樣，就是「邊打邊談」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普週五（30日）駁斥他與中國的貿易戰正在傷害美國經濟的說法，反而像過去幾個月以來，將矛頭轉向聯邦準備理事會（Fed）和經營欠佳的美國企業，他也因此和Fed主席鮑爾（Jay Powell）時常隔空交火。

美中貿易戰開打至今，早已超過川普當初下達的「最後通牒」期限，從今年3月一路延後到現在，如今9月的談判重啟也尚未真正塵埃落定，更讓國內反彈輿論四起。川普不只受到社會批評，也被專家指責是美國經濟減緩的罪魁禍首。

週五出爐的經濟數據顯示，對中貿易衝突惡化，為美國這個世界數一數二的龐大經濟體帶來負面影響，經濟從今年初以來持續減緩。而2020總統大選在即，經濟減緩或衰退都可能讓川普和總統寶座無法再續前緣。

「我們沒有關稅問題（我們在對付偷吃步的對手）」，川普在推特上發文「但我們有fed問題。」他說，如果fed願意降息，美國就會迎來許久不見的股市瘋狂飆漲，至於那些「營運不佳、能力又弱的美國企業，只會批評這場小小貿易戰，而不是怪自己經營不善。」

川普在推特也提到，歐元兌美元貶值，讓歐洲國家有了「出口和製造的巨大優勢」，而「Fed卻什麼都沒做」！

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