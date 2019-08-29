　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

自閉兒搭機躁動躺地…空服員遞毛毯安撫　天使乘客：椅子也讓你踢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼自閉男孩機上發作全機來幫忙。（圖／翻攝自Facebook／Lori Gabriel）

▲布雷森堅持躺在機艙地上。（圖／翻攝自Facebook／Lori Gabriel）

記者張方瑀／編譯

患有自閉症的孩子．可能會有語言或動作上的表達障礙，常常在不被了解的狀況下，被周圍的人誤解。美國一名4歲的自閉症男童布雷森（Braysen）日前在飛機上就出現了一場「危機」，他堅持要躺在機艙走道上，父母試圖阻止，但布雷森就開始踢打、尖叫。就在父母無計可施，全機無法起飛的狀態下，空服員立刻上前讓男孩坐在他的腿上，等到飛機穩定後，更帶著男童到頭等艙看看，成功讓布雷森穩定下來。

▲▼自閉男孩機上發作全機來幫忙。（圖／翻攝自Facebook／Lori Gabriel）

▲空服員還拿毯子給他避免著涼。（圖／翻攝自Facebook／Lori Gabriel）

布雷森的爸媽日前帶著他搭乘聯合航空（United Airlines）班機，準備從聖地牙哥飛回休士頓，沒想到布雷森一上機就吵著要躺在機艙地上，父母強行阻止他後，布雷森立刻在座位上瘋狂踢著椅背尖叫，這時空服員前來詢問是否需要幫助。空服員了解狀況後，先是帶著布雷森到空服員的座位區，讓布雷森坐在他的腿上，試圖好好安撫他。

▲▼自閉男孩機上發作全機來幫忙。（圖／翻攝自Facebook／Lori Gabriel）

▲布雷森的媽媽收到空服員給的紙條相當感動。（圖／翻攝自Facebook／Lori Gabriel）

飛機穩定後，空服員就拿著毯子讓布雷森躺在地上，但是依然無法靜下心的布雷森，一直踢到周圍乘客的椅子，但他們都不以為意。布雷森又跟著空服員跑到頭等艙，隨意坐在一張椅子上後，又開始踢著前面的椅背，這時空服員立刻上前向前方乘客說明原因，這名乘客大方地轉過去跟布雷森擊掌，並說，「我不在意你踢我椅子，如果這能讓你舒服點，就儘管踢吧！」

布雷森的媽媽事後在臉書發文指出，他們下機前，空服員特地跑來擁抱她，並留下一張寫著「你和你的家人都值得被愛、值得獲得支持，永遠不要覺得自己是個麻煩」的紙條。她感動地表示，「當我們受到打擊時，大家可能不明白這樣的幫助對我們來說有多重要，感謝每位機上的空服員和乘客，謝謝你們的理解。」

謝謝你握住我的手！自閉症童嚇哭不敢進校門　8歲同學暖心一把牽起
自閉症童辦派對「0出席」…下秒橄欖球隊全員現身力挺　狂喊：最棒生日
自閉兒地鐵上焦躁嘶吼！暖男警撕警徽安撫　還邀他一起當警察
修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
閃婚大16歲熟男！2年後被懷疑「曖昧同事」...她遭陸夫斧頭
害死薛定岳的無照男「無保飭回」　警政署火了：哪一個警察能接受
快訊／高雄2歹徒持刀闖入豪宅！「綑綁屋主」狂洗劫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬克宏宣布G7砸7億滅亞馬遜大火　馬奎斯：美國沒有承認提供協助

罕見1年2次！北韓今開最高人民會議　金正恩出席與否引關注

28歲正妹「背愛犬掃街照」瘋傳！男友送狗陪伴她「一起上班」暖翻網友

她背痛求治療　物理治療師騙「握住就會好」療程結束…褲子留白液！

自閉兒搭機躁動躺地…空服員遞毛毯安撫　天使乘客：椅子也讓你踢

日超商開賣105元黑糖珍奶「半天停售」　口感詭異店員狂接客訴

三星李在鎔恐坐牢！「閨密門」賄賂金額大增50億　朴槿惠料判更重

狠夫「麥片＋海洛因」毒死哺乳妻　拒付贍養費…狂傳5900封訊息洩殺機

墨西哥海軍查獲25.75噸芬太尼　從中國運往最大毒梟藏身處

薩諾斯回來了？南極洲群山驚見巨型「外星人臉」！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到臉歪掉XD

馬克宏宣布G7砸7億滅亞馬遜大火　馬奎斯：美國沒有承認提供協助

罕見1年2次！北韓今開最高人民會議　金正恩出席與否引關注

28歲正妹「背愛犬掃街照」瘋傳！男友送狗陪伴她「一起上班」暖翻網友

她背痛求治療　物理治療師騙「握住就會好」療程結束…褲子留白液！

自閉兒搭機躁動躺地…空服員遞毛毯安撫　天使乘客：椅子也讓你踢

日超商開賣105元黑糖珍奶「半天停售」　口感詭異店員狂接客訴

三星李在鎔恐坐牢！「閨密門」賄賂金額大增50億　朴槿惠料判更重

狠夫「麥片＋海洛因」毒死哺乳妻　拒付贍養費…狂傳5900封訊息洩殺機

墨西哥海軍查獲25.75噸芬太尼　從中國運往最大毒梟藏身處

薩諾斯回來了？南極洲群山驚見巨型「外星人臉」！

國際熱門新聞

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

澳洲網美試穿網購婚紗　全看光光

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

職棒投手滅門　妻弟作案裸奔被捕

自閉童校門口嚇哭　同學一把牽起

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

8樓陽台倒掛金鉤　她下秒墜樓

4歲女童搭車兜風　遭風箏線割喉..

國小女童2個月內遭11國高中男..

改造吸塵器杯套　他試吸尖叫秒升..

連署要美國買下台灣？　網：免費..

波頓：中國第5代戰機超像F-3..

日客想再旅遊排行　台灣2市通殺

13歲男童當爸樂歪　10年後現..

更多熱門

相關新聞

他變心了　麥片＋海洛因毒殺哺乳妻

美國密西根州44歲男子傑森（Jason Harris）涉嫌2014年在牛奶麥片中摻入過量海洛因，預謀毒死還在哺乳的妻子克里斯汀娜（Christina Ann-Thompson Harris）。據悉，他曾向同事表示，因為不願給付贍養費，所以拒絕離婚，但是很想要雇用殺手除掉老婆，行兇前發送高達5900多則訊息、電子郵件和照片給一名神秘女子，喪妻後不久就與對方同居。

墨海軍查獲25.75噸芬太尼粉末

FOREVER 21驚傳準備申請破產保護

陸天娜宣布退出民主黨總統初選

波頓：中國第5代戰機超像F-35

關鍵字：

自閉症飛機聯合航空北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

女星「緊擁2月兒倒地」遭武術教練老公暴打！

獨／護理師驚見薛定岳　懊惱喊：只差一點

30歲男登山離奇消失！好友洗出照片嚇傻

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面