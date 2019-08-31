北科大留學生失聯2周…父親、教授抵美　美承諾全力偵辦

▲賴致愷7月前往美國阿拉巴馬州奧本大學卻失蹤。（圖／翻攝自奧本警察局）



記者丁維瑀／綜合報導

台北科技大學資工系21歲男學生賴致愷（Chih-Kai Lai）7月赴美交換，本來要在美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）讀書，本月19日卻由校方通報失蹤。賴致愷的父親與台科大教授29日抵達美國，與校方、警方會面，美方答應全力偵辦。

《中央社》報導，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處人員說明，失聯男同學的父親以及北科大教授29日抵達美國，由辦事處人員接機並接送，協助家屬與奧本大學、當地警方會面。辦事處表示，美方相當重視本案，承諾全力偵辦，希望早日找到賴致愷。

美方答應全力偵辦，不過沒有仔細說明細節。據了解，身高約168公分、體重約77公斤的賴致愷被通報失蹤已近2周；警方公開的監視器畫面最後顯示，賴致愷本月18日在奧本當地一家餐廳吃飯。

根據駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處資訊，如有發現賴致愷行蹤的人士，請立即聯繫駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處，緊急聯絡電話（404）358-3875；或是奧本警方，電話（334）501-3140。

奧本警方先前聲明指出，賴致愷7月24日從台灣來到美國，本月19日沒有在校園報到課程，奧本台灣學生會通報他失蹤。北科大資工系主任白敦文26日則說明，賴致愷失聯前的所有行為都正常。

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