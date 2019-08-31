炸雞漢堡全美瘋搶！　推出2週就賣完「eBay拍7.8萬」

▲Popeyes漢堡風靡全美。（圖／翻攝自Popeyes官網／推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國連鎖速食店「大力水手炸雞」（Popeyes）推出的「炸雞漢堡」，在全美掀起風潮之大，讓原本要賣到9月的存貨竟然在一陣瘋搶下，於開賣2週後就宣告售罄。有網友看到了商機之後的商機，竟然把炸雞漢堡拿到購物網站eBay上拍賣，價格高達2500美元（約新台幣7.8萬元）。

炸雞與漢堡都是許多人熱愛的食物，不過現在的新潮流是夾在一起吃，「炸雞漢堡」更是成為美國速食界新寵。根據美國CBS附屬電視台「WVLT-TV」報導，Popeyes在8月初推出炸雞漢堡，市場反應相當熱烈，網路社群平台也引發一股討論熱潮，不少人紛紛大讚是絕頂美食。

這個當紅炸子雞產品推出至今不過2個星期，該電視網記者實地走訪田納西州諾克斯維爾（Knoxville）唯一一間Popeyes，發現已經從menu上被撤掉，因為早就賣完了。除了有網友把冷藏存貨以2500美元的高價在eBay上競標外，竟然有不少人為了吃到炸雞漢堡，誤信了網路廣告而被詐財。

▲Popeyes承諾會盡快恢復供應炸雞漢堡。（圖／翻攝自Popeyes官網／推特）

一名住在田納西州、賠了錢又吃不到炸雞漢堡的網友非常生氣，他把整件事都怪罪到Popeyes身上，因為誰叫Popeyes這麼快賣完，害得他要多次開車到店門口問店員到底何時復售，之後在分類廣告Craigslist下單炸雞漢堡時，被佯稱是Popeyes的員工詐騙；他要冤大頭Popeyes賠償5000美元（約新台幣16萬元）。對此，報導提醒絕對要小心這些分類廣告，如果交易條件太誘人，那8成是假的。

綜合外電報導，Popeyes表示，為了推出這次炸雞漢堡，他們花了2年時間準備，研發全新炸粉目的在讓炸雞更鬆脆，還挑選了厚切酸黃瓜當作配料；他們說這次銷售速度比預期快很多，接下來會盡快恢復供應，以滿足消費者的胃口。

身為速食業界的響亮老字號，美國肯德基今年也推出了「奇多（Cheetos）漢堡」，直接在漢堡包中間塞進奇多餅乾，順利創造話題，但不過是雷聲大雨點小。而龍頭麥當勞則預告9月將會「掀起熱潮」（bringing the heat starting in September）。